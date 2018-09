Energia - ecco come cambieranno gli investimenti : A partire dal 2035 la spesa mondiale in Energia in rapporto al volume dell’economia è destinata a rallentare bruscamente. Lo rivela l’Energy Transition Outlook di Dnv Gl. Lo storico cambiamento nella domanda energetica è in gran parte da ascrivere alla rapida elettrificazione e al conseguente maggiore efficienza. La decarbonizzazione del mix energetico si rifletterà nelle tendenze d’investimento, che entro il 2050 vedranno triplicare le somme ...