Emiliano-Di Maio | ‘con Matera che state facendo’ dovremmo chiedercelo tutti

"Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata" - Emiliano spiega perché quella del ministro non è una gaffe : "Il ministro Di Maio sa benissimo che Matera è in Basilicata e sa altrettanto bene che il sostegno della Puglia a Matera Capitale europea della Cultura è fondamentale". Con queste parole, su Twitter, il presidente della Puglia prova a mettere a tacere la polemica nata da uno scambio di battute tra lui e il vertice del dicastero dello Sviluppo economico. Ha suscitato, infatti, irritazione e ironia sui social un video in cui il ...

Gaffe di Luigi Di Maio con Emiliano? Ecco perché è una bufala : Luigi Di Maio protagonista di una “nuova” Gaffe con il governatore della Puglia, Michele Emiliano? Un video pubblicato dalla pagina Facebook "Abolizione del suffragio universale", ma la fonte principale della notizia è la testata 'Lettera43', viene ripreso in queste ore da numerose testate giornalistiche per sottolineare l’ignoranza dell’attuale vicepresidente del Consiglio nonché Ministro del Lavoro. "Con Matera cosa state facendo?", chiede Di ...

FIERA DEL LEVANTE : Emiliano MOSTRA A DI MAIO LE IMPRESE INNOVATIVE NATE GRAZIE A FINANZIAMENTI REGIONALI. : Abbiamo il bilancio in ordine e giovani che vogliono battersi per l'economia del Paese. Si è accorto di avere a che fare con una realtà che nel Mezzogiorno è un'eccezione assoluta. Gli ho detto che ...

Emiliano e Di Maio : propaganda d'acciaio : In merito all'acciaieria Ilva il bi-ministro Luigi Di Maio e il presidente della Puglia, Michele Emiliano, uno che meriterebbe la tessera di Beppe per meriti sul campo, della propaganda,, parlano di "...

Emiliano e Di Maio : propaganda d’acciaio : In merito all’acciaieria Ilva il bi-ministro Luigi Di Maio e il presidente della Puglia, Michele Emiliano, uno che meriterebbe la tessera di Beppe per meriti sul campo (della propaganda), parlano di “cittadini” ma alle sorti dei cittadini di Taranto non sono davvero interessati. Di Maio ha convocato