Elezioni Svezia | l’estrema destra ha gli stessi voti della Lega Nessuno però gli

SVEZIA - DOPO Elezioni È REBUS GOVERNO/ Ultradestra ‘sfrutta’ effetto migranti : calano i conservatori : ELEZIONI SVEZIA, estrema destra contenuta. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. Nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:10:00 GMT)

Elezioni in svezia - voto storico : In queste ore (fino alle 20) i cittadini svedesi sono chiamati al voto per rinnovare i 349 seggi del parlamento nazionale, il sapore di questa tornata elettorale è però quello della storia, infatti stando alle proiezioni la composizione del prossimo parlamento metterà in seria difficoltà gli attori politici, per la prima volta nella sua storia recente la svezia difficilmente avrà una solida maggioranza cui affidare l’esecutivo. La ...

Elezioni Svezia : ESTREMA DESTRA CONTENUTA/ Socialdemocratici primo partito - ma nessuno può governare : ELEZIONI SVEZIA, ESTREMA DESTRA CONTENUTA. Il partito di Jimmie Akesson cresce ma si ferma al 17,6%. La socialdemocrazia cala ma resiste come prima forza. nessuno può governare.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 09:42:00 GMT)

Elezioni Svezia - l’ultradestra xenofoba vola al 17.7%. Socialdemocratici aprono a centrodestra : “Uniti contro partiti nazisti” : “Abbiamo aumentato i nostri seggi in Parlamento e faremo in modo di aver un enorme peso su ciò che accadrà in Svezia nelle prossime settimane, mesi ed anni”. Jimmie Akesson non riesce a stare fermo sul palco, mentre parla ai suoi sostenitori. Al termine di una tornata elettorale che ha tenuto l’Europa con il fiato sospeso, caratterizzata da aggressioni ai seggi di militanti neonazisti contro giornalisti ed elettori, con il 17,7% dei ...

Come sono andate le Elezioni in Svezia. Un'analisi : sono due situazioni non paragonabili: troppo diversa dal nostro Paese è la Svezia, per storia, per cultura, politica e non solo,, per Come funzionano le istituzioni, l'economia e la società. Da un ...

UnoMattina 2018-19 - diretta prima puntata : Elezioni in Svezia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE 07.13 Collegamento con Strasburgo per le reazioni dell'Europa sul voto della Svezia e in studio commento del prof. Becchetti.prosegui la letturaUnoMattina 2018-19, diretta prima puntata: elezioni in Svezia pubblicato su TVBlog.it 10 settembre 2018 07:10.

Elezioni in Svezia : la destra populista cresce - ma non 'sfonda' : Stoccolma - Non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia, ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti: il partito anti-immigrati degli Svedesi Democratici raggiunge il ...