: Edoardo Bennato: l’intervista e le special session in studio - OptiMagazine : Edoardo Bennato: l’intervista e le special session in studio - Radio1Rai : Oggi @edoardo_bennato ???? sarà ospite alla prima puntata di #FuoriGioco con @ilariasotis e @detommasi_de #onair dall… -

(Di lunedì 10 settembre 2018)è un ARTISTA. Ci sono tanti cantanti o musicisti famosi, ma i veri artisti sono pochi. Edo è uno di questi, perché ha sempre tenuto fisso il timone su una rotta ferma, decisa, che non ha mai seguito o cercato il consenso, ma ha sempre solcato le onde della propria creatività libera.Ha rivoluzionato il mondo dei cantautori negli anni ’70. Ha ironizzato sul ruolo importante e presuntuoso che avevano assunto nel mondo musicale, con la canzone “Cantautore”. Per primo ha fatto un tour negli stadi e ha riempito San Siro il 19 luglio 1980. Lo stesso Vasco Rossi mi ha più volte detto cheè stato il suo ispiratore.Ha avuto un boom di popolarità anche nel pop con “Viva la mamma”, ma ha rifiutato di creare copie di questa canzone così fortunata nelle vendite, anzi: non la canta neppure nei concerti da anni. Non cavalca neppure gli anniversari importanti, come i 40 ...