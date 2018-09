Ecco cosa c' è dietro lo scontro interno al Vaticano

72enne - ricchissimo. Cerca moglie alla quale lasciare tutto. Ma Ecco le condizioni. Cosa chiede l’uomo - che è anche nobile : C’è un uomo ricco e nobile che propone un’offerta alquanto particolare. Sir Benjamin Slade, aristocratico britannico che può vantare antenati in comune con l’attuale famiglia reale, con un patrimonio milionario (in sterline), è alla riCerca di una donna che possa dargli un erede. Sì, perché Slade è senza figli ed è alla ‘disperata’ riCerca di un figlio maschio che possa avere una somiglianza genetica con lui e lo ...

Il tennis è lo sport che allunga di più la vita? Ecco cosa dice la scienza : (Foto: Tim Clayton/Corbis/Getty Images) Pubblicato online lo scorso martedì 4 settembre, lo studio epidemiologico sulla relazione tra sport e longevità condotto su 8.600 persone tra il 1991 e il 2017 a Copenhagen, in Danimarca, parrebbe avere un risultato sorprendente: non solo lo sport allunga la vita, ma ci sono attività sportive che in generale sono molto più incisive di altre. E i ricercatori, quantitativamente, hanno anche stabilito una ...

Scuola - Bussetti e la 'patata bollente' delle supplenze : Ecco perchè qualcosa non torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste ma se rapportata al ...

JACK MA NON LASCIA ALIBABA/ Ultime notizie : smentito NYT - filantropia? Ecco di cosa potrebbe occuparsi : JACK Ma non LASCIA ALIBABA: smentito il NYT. Ultime notizie, un portavoce del fondatore del colosso cinese dell'e-commerce spiega che lunedì verrà presentato un piano di successione.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 19:39:00 GMT)

US Open – Clamoroso retroscena sulla furia di Serena Williams : Ecco cosa ha fatto la tennista nello spogliatoio : Clamoroso retroscena legato al post match della finale femminile degli US Open: Serena Williams avrebbe sfogato tutta la sua rabbia nello spogliatoio La sfuriata di Serena Williams durante la finale US Open femminile contro Osaka ha fatto il giro del mondo. La 23 volte campionessa Slam è stata accusata dall’arbitro di coaching con il suo angolo e punita con un warning. Serena Williams ha perso letteralmente la calma, andando prima a ...

Bendtner perde la testa : arrestato dopo una lite - Ecco cosa è successo : Ennesima ‘bravata’ dell’ex calciatore della Juventus Bendtner. Il danese è stato arrestato per le lesioni procurate ad un tassista, come riporta il portale ekstrabladet.dk, dopo una notte brava a Copenaghen, Bendtner avrebbe litigato con un tassista. Colpito al volto, il conducente avrebbe riportato la frattura della mascella. Il tassista ha subito avvertito la polizia, l’attaccante è stato arrestato, la notizia non ...

Miss Italia 2018 - l’omaggio a Fabrizio Frizzi non piace a Rita Dalla Chiesa : Ecco cosa ha scritto su Instagram : Il nome di Fabrizio Frizzi è strettamente legato a Miss Italia, il celebre concorso di bellezza: per molti anni è stato il conduttore simbolo della trasMissione e proprio lì conobbe nel 2001 quella che sarebbe stata sua moglie, Carlotta Mantovan. Così, sul palco della trasMissione, quest’anno per la prima volta a Milano, il conduttore romano scomparso lo scorso 26 marzo verrà omaggiato lunedì 17 settembre in occasione della finale con una ...

Costanza Caracciolo : Ecco cosa pensa delle ex fidanzate di Bobo Vieri : Costanza Caracciolo parla delle ex fidanzate di Bobo Vieri: nessuna gelosia A pochi mesi dal parto, Costanza Caracciolo si è confidata con i suoi follower su Instagram. L’ex Velina di Striscia la notizia si è sottoposta al gioco delle domande e non ha potuto fare a meno di rispondere a quelle su Bobo Vieri, dal […] L'articolo Costanza Caracciolo: ecco cosa pensa delle ex fidanzate di Bobo Vieri proviene da Gossip e Tv.

Frizzi - l'omaggio di Miss Italia che non piace a Rita Dalla Chiesa : Ecco cosa ha scritto : di Simone Pierini Sul palco di Miss Italia Fabrizio Frizzi conobbe, nel 2001, Carlotta Mantovan , concorrente che chiuse al secondo posto. Nei mesi successivi iniziò la relazione culminata con la ...

MotoGp – Dall’inspiegabile prestazione flop al clamoroso gesto di Fenati - Valentino Rossi nel post-Misano : “Ecco cosa penso” : Valentino Rossi commenta la sua deludente prestazione al Gp di San Marino: le impressioni del pilota di Tavullia dopo la fine della gara di Misano Il Gp di San Marino ha regalato grandi emozioni. Durante la gara, Andrea Dovizioso ha dominato dall’inizio alla fine, sorprendendo per caparbietà e continuità. La caduta finale di Jorge Lorenzo, dopo la pole position del maiorchino di sabato, ha spianato al contrario la strada per il ...

Moto2 - Fenati-Manzi : Ecco cosa ha spinto Romano al folle gesto : Incredibile quanto accaduto in pista oggi durante la gara di Moto2: i motivi del folle gesto di Romano Fenati Mentre i piloti della MotoGp sfrecciano in pista per i primi giri del Gp di San Marino, è impossibile non pensare a quanto visto sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, durante la gara di Moto2. Romano Fenati ha tirato la leva del freno della moto di Stefano Manzi, dopo essersi affiancato al suo collega, mettendo in ...

Meghan Markle e Kate Middleton - Ecco cosa tengono in auto : Meghan Markle e Kate Middleton sono sempre molto impegnate e si trovano a viaggiare costantemente a causa degli appuntamenti ufficiali della Royal Family. Quando sono in giro per il mondo, fra cene di gala, visite ad istituti particolari o incontri con i sudditi, Meghan e Kate portano qualcosa di particolare con loro. Entrambe sono donne super organizzate, perciò non vogliono farsi cogliere impreparate, soprattutto quando avvertono i primi morsi ...

Rita Dalla Chiesa e l’omaggio di Miss Italia a Fabrizio Frizzi/ Frecciatina a Del Noce : Ecco cosa è successo : Rita Dalla Chiesa e l’omaggio di Miss Italia a Fabrizio Frizzi, Frecciatina a Del Noce: Una domanda che NON vuole essere polemica. Ma perché, invece di omaggiarlo...".(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:10:00 GMT)

Gessica scomparsa - l'ultima ?rivelazione? della madre : «Ecco cosa ho sognato» : FAVARA - «Ho sognato un uomo calvo, magro di corporatura, che mi ha indicato il posto esatto dove si trova mia figlia. Sono convintissima che quel sogno sveli che fine ha fatto Gessica»....