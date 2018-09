È sempre più vicino lo sbarco ufficiale di Amazfit in Italia | ora pubblicizzata su Mi Fit

Apple - i nuovi iPhone sempre più vicini : cosa aspettarsi dall’evento del 12 settembre : Il 12 settembre si terrà l’attesissima conferenza Apple durante la quale sarà svelata la nuova generazione di iPhone. Il Keynote – così vengono chiamati questi eventi dell’azienda di Cupertino – di settembre ha storicamente catalizzato l’attenzione mediatica del settore hi-tech. Questa volta l’attesa è rivolta soprattutto a quello che dovrebbe essere lo smartphone economico della società guidata da Tim Cook, ...

Xiaomi Mi 8 Youth si mostra in una nuova presunta immagine e LG V40 ThinQ è sempre più vicino : Xiaomi Mi 8 Youth Edition si mostra in una nuova presunta immagine, che anticipa alcune caratteristiche. Nel frattempo LG V40 ThinQ è sempre più vicino, dopo una nuova certificazione. L'articolo Xiaomi Mi 8 Youth si mostra in una nuova presunta immagine e LG V40 ThinQ è sempre più vicino proviene da TuttoAndroid.

Più app - meno banche : gli italiani si recano in filiale sempre meno : Le app bancarie battono le filiali. E anche di molto. Secondo una ricerca di NTT DATA, multinazionale giapponese del settore informatico, il 48% degli italiani non si reca mai nella propria filiale ...

Smartphone Android : Honor 8X e 8X Max - sempre più su : Huawei/Honor sono nomi che in pochi anni si sono imposti surclassando i tanti Brand presenti da decenni, ormai privi di innovazioni, stimoli, fondi e voglia di stupir. Honor poi, sulla scia di Huawei, riprendendone la tecnologia ha saputo ritagliarsi uno spazio d’élite. Qualcosa di anomalo nell’ambito degli Smartphone. Molti analisti/esperti di settore pensavano ad un Harakiri commerciale, diversificare nell’ambito dello ...

sempre più plausibile il Samsung Galaxy X a novembre : arrivano altre conferme : Si ritorna a parlare del Samsung Galaxy X, che dovrebbe identificarsi come il primo dispositivo flessibile prodotto dall'industria della telefonia mobile. Un terminale, questo, che avrebbe dovuto dare evidenza di sé già dal primo 2018, salvo poi assistere ad una serie di rimandi: novembre dovrebbe essere il mese designato per il lancio (come già vi avevamo anticipato in questo articolo), a margine della Samsung Developer Conference 2018, in ...

Samsung Galaxy S10 con il sensore per le impronte digitali sotto al display più avanzato di sempre : Samsung Galaxy S10 dovrebbe implementare un sensore per le impronte digitali sotto al display di terza generazione firmato da Qualcomm, con molti vantaggi. L'articolo Samsung Galaxy S10 con il sensore per le impronte digitali sotto al display più avanzato di sempre proviene da TuttoAndroid.

Gli Stati Uniti accusano : dietro agli ultimi e più devastanti attacchi hacker c'è sempre la Corea del Nord : Sua sarebbe una delle mani celate dietro ad altri episodi divenuti famosi per la loro portata - come il colpo alla banca centrale del Bangladesh del 2016 e la diffusione in tutto il mondo del ...

L'agricoltura italiana sempre più bio ma la tradizionale fa il pieno di fondi Ue : Secondo il report 'Cambia la terra', presentato ieri al Sana di Bologna da FederBio con Isde- Medici per l'ambiente, Legambiente, Lipu e Wwf, la politica agricola comunitaria sovvenziona per il 97,7% ...

Huawei investirà sempre più in ricerca e sviluppo : Tao Jingwen, direttore e CIO di Huawei, ha reso noto che il produttore investirà ogni anno da 15 a 20 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo L'articolo Huawei investirà sempre più in ricerca e sviluppo proviene da TuttoAndroid.

Uragano Florence - minaccia sempre più concreta per gli USA : La tempesta tropicale Florence, nell’Atlantico, riguadagna lo status di Uragano e passato l’arcipelago delle Bermuda torna a minacciare la costa est degli Stati Uniti. Gli stati che gia’ si preparano al peggio sono North Carolina e South Carolina, che hanno già dichiarato lo stato di emergenza. Lo hanno fatto per precauzione anche la Florida, la Georgia, il Delaware, la Virginia e il New Jersey, dove si temono soprattutto ...

Su chi deve ricostruire il Ponte Morandi lo scontro istituzionale è sempre più aspro : Sulla ricostruzione del Ponte Morandi ci sono idee diverse dentro al governo e anche tra governo e Regione Liguria. Il vicepremier Luigi Di Maio dalla Fiera del Levante di Bari annuncia: "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il Ponte a chi lo ha fatto crollare. Per quanto ci riguarda, il Ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato ...

Super Mick Schumacher! Doppietta per il figlio d’arte al Nurbugring - sempre più vicino alla vetta dell’Europeo F3 : Arriva la Doppietta per Mick Schumacher: il figlio del campionissimo Michael, impegnato nell’Euro F3 al Nurburgring, proprio in terra tedesca, va a prendersi la seconda vittoria in due giorni. Dominio assoluto, così come era accaduto in gara-1 nella giornata di ieri: seconda piazza per il compagno di scuderia Robert Shvartzman, terzo invece Ticktum. In programma oggi gara-3, con Schumacher che sarà nuovamente in pole position: a caccia di ...

I 10 portieri italiani più forti di sempre : A Usa '94 è lui che sostituisce lo squalificato Pagliuca contro Norvegia, Messico e Nigeria, laureandosi a tutti gli effetti vicecampione del Mondo. 10 - Giovanni Galli , 1977-1996, Getty Images ...