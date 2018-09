“È diversa | più giovane” E piace da morire | vista Maria De Filippi a Uomini e Donne?

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 settembre 2018)è tornato in tv. Finita (quasi, viste le temperature) l’estate, comincia la nuova stagione televisiva e tra i primi programmi a ripartire c’è anche quello, seguitissimo, diDe. Le anticipazioni erano state chiare (e corrette): si riparte dal trono over, dunque da Gemma Galgani, che quest’anno dovrà fare a meno di Giorgio Manetti. Come annunciato qualche giorno fa, infatti, il cavaliere fiorentino (o Gabbiano) ha abbandonato lo studio che gli ha dato la notorietà per dedicarsi a un progetto di tutt’altro genere, “un’iniziativa a livello internazionale. In qualche modo porterò il pubblico in giro per il mondo, in location di un certo livello e con una modalità inedita. L’attività si chiamerà Giorgio Manetti Lifestyle”, ha anticipato al settimanale Spy. Non c’è Giorgio, ma è tornato Marco Cappagli per Gemma, il corteggiatore ...