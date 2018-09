huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Due sirene in un bicchiere - PalladeAtena : RT @HuffPostItalia: Due sirene in un bicchiere - HuffPostItalia : Due sirene in un bicchiere - yurz3stelle : Sirene dalla @premierleague per @douglascosta -

(Di lunedì 10 settembre 2018) "Duein un", scritto da Federica Brunini e pubblicato dalla casa editrice Feltrinelli, è un romanzo che scalda il cuore perché caratterizzato da una dolcezza tale da farti commuovere.Le protagoniste del libro sono Tamara e Dana, due amiche che vivono in un B&B atipico che ha un nome piuttosto atipico: il B&B delleStanche che ospita vacanzieri in cerca di pace e serenità. In questo luogo sperduto nel Mediterraneo, introvabile sulle cartine geografiche o sui siti online, Tamara si rifugia nel suo atelier dove dipinge e scolpisce opere d'arte e Dana, madre che deve crescere un figlio da sola, si occupa di preparare tisane, infusi, menù elaborati e lezioni di yoga per dare il benvenuto ai nuovi ospiti.In questo B&B alquanto singolare, dove ci si arriva tramite il passaparola, le locandiere non accettano qualsiasi tipo di ...