Bari - 7 arresti per traffico di Droga nel clan Perna. Le intercettazioni : “Vado lì e sparo in testa a tutti e quattro” : Sono state le indagini su un omicidio, quello del pregiudicato Giambattista Notarangelo, ucciso con colpi di arma da fuoco nelle campagne di Vieste in un agguato il 6 aprile scorso, ad aver consentito agli investigatori di accertare l’esistenza di un fiorente traffico di sostanze stupefacenti proveniente dall’Albania messo in atto con metodi mafiosi e di procedere agli arresti di sette persone, tutte presunte affiliate al clan capeggiato dal ...

Droga tra Italia e Baviera : 30 arresti - sequestro da 20 mln : Roma, 10 set., askanews, - Duro colpo ai canali di rifornimento della Droga dal Nord Europa all'Italia: è di 30 arresti e 120 chili di Droga sequestrati, cocaina, eroina e marijuana,, per un valore ...

MAFIA - CLAN PERNA : ARRESTI IN PUGLIA/ Ultime notizie Vieste : traffico di Droga e detenzione di armi da fuoco : MAFIA, CLAN PERNA: ARRESTI in PUGLIA. Ultime notizie Vieste (Foggia), tra i reati contestati traffico di droga e detenzione di armi da fuoco. Nuovo duro colpo alla mala locale. (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 10:45:00 GMT)

Sesso - Droga e tradimenti. La May e il dossier anti-Boris : Londra - Se non è per quello che dice, è per quello che fa sotto le lenzuola, talvolta per entrambe le cose. L'ex ministro degli Esteri Boris Johnson continua a occupare le prime pagine dei giornali inglesi. Subito dopo l'annuncio dell'imminente divorzio dalla seconda moglie Marina Wheeler, ieri il Sunday Times ha svelato l'esistenza di un dossier segreto sulle cattive abitudini dell'estroverso e biondissimo conservatore, messo in circolazione a ...

Milano - Droga tra un taglio e una messa in piega : arrestato il parrucchiere spacciatore : Sequestrati 47 grammi di cocaina, 6mila euro in contanti, 185 grammi di hashish, bilancini e materiale per tagliare la droga

Droga in spiaggia tra Punta Secca - Punta Braccetto e Scoglitti : 5 arresti : La Polizia di Stato di Ragusa arresta 5 spacciatori che operavano nelle spiagge di Punta Braccetto, Punta Secca e Scoglitti.

SCUOLE SICURE - SALVINI : 2 - 5 MILIONI CONTRO SPACCIO Droga/ Ultime notizie : “Daspo urbano” tra le misure : SCUOLE SICURE: 2,5 MILIONI CONTRO lo SPACCIO di DROGA. Ultime notizie, la nuova iniziativa presentata al Viminale da parte del ministro dell'interno Matteo SALVINI(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 15:29:00 GMT)

Nuovo sequestro di Droga tra Oliena - due arresti : Nuovo duro colpo inferto dalle Squadre Mobili delle Questure di Nuoro e Oristano alla produzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Dopo pochi giorni dal rinvenimento e sequestro di una ...

Droga in discoteca - arrestati pusher in trasferta - : Nel corso della notte, a Santa Cesarea Terme , i carabinieri della Compagnia di Maglie, a seguito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti ...

Puglia - sequestrati 550kg di Droga : 15.31 Mezza tonnellata di marijuana è stata sequestrata dalla Guardia di finanza al largo delle coste di Brindisi:due scafisti sono stati arrestati,un italiano di 33 anni e un albanese di 29 anni. I militari, impegnati in una attività di pattugliamento delle coste, hanno avvistato un motoscafo di 6 metri e mezzo, un semicabinato con potente motore fuoribordo che tentava di fuggire. A bordo c'erano 67 colli di droga per circa 550 chili che al ...

TRAPANI : ARRESTATI DAI CARABINIERI I FRATELLI DELLA Droga : Ieri 31 agosto 2018 i CARABINIERI dell' Aliquota Radiomobile DELLA Compagnia di TRAPANI diretti dal Maresciallo Maggiore Andrea Castaldi, che in prima persona ha partecipato all'operazione, hanno ...

Monza : bloccato mentre attraversa binari con Droga - armi e munizioni : Milano, 31 ago. (AdnKronos) - bloccato mentre attraversava i binari della stazione di Monza, viene trovato in possesso di droga, armi e munizioni. E' accaduto a un 27enne di nazionalità bulgara, che ora è indagato in stato di libertà. Il giovane è stato notato da una pattuglia della polizia ferrovia

Torino - arrestate due nigeriane che trasportavano Droga in 133 ovuli - : Le donne, di 30 e 38 anni, sono arrivate nel capoluogo piemontese con un autobus, proveniente dalla Francia. Avevano ingerito oltre 1,5 chilogrammi di eroina e cocaina purissima

