Dramma per Enrico Montesano | la confessione choc fa rabbrividire tutti

Dramma in ospedale : Giulia - lasciata 15 ore in barella : poi la scoperta choc : È scivolata in bagno, ha battuto la testa e poche ore dopo è morta a causa di un’emorragia cerebrale. È questa la terribile fine di Giulia Riodino, una pensionata di Spinaceto che era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale romano di Sant’Eugenio per una colica renale. Nonostante i fortissimi dolori, la donna è stata lasciata su una barella in corridoio senza catetere per quindici ore. Costretta a fare da sola i propri ...

“Ecco perché sono sparito”. Il Dramma di Carlo Calenda - riguarda la moglie (malata). Cos’ha : Il caso Ilva si è chiuso negli ultimi giorni: il Governo Conte ha trovato un accordo e promesso 10.300 assunzioni. Una risoluzione alla quale si è arrivati grazie anche al lavoro svolto, durante il precedente mandato, da Carlo Calenda: l’ex ministro dello Sviluppo Economico del Governo Gentiloni ha lavorato a lungo per trovare una risoluzione circa lo stato d’allarme della città di Taranto e l’azienda Ilva. Calenda, figlio del ...

'Uno schifo!'. Incidente choc - Dramma per la campionessa olimpionica : paralizzata : Se mi dedicherò allo sport paralimpico? Non so se voglio tornare un giorno all'attività agonistica e, eventualmente, in quale disciplina". Ma Kristina Vogel ci tiene a precisare che almeno un lato ...

“Uno schifo!”. Incidente choc - Dramma per la campionessa olimpionica : paralizzata. Il duro sfogo e quel terribile precedente : Lo scorso giugno, subito dopo il terribile Incidente, in Germania aveva preso il via una iniziativa di crowfounding, una raccolta fondi per aiutare Kristina e la sua famiglia: #staystrongkristina è l’hashtag, staystrongkristina.de il sito di riferimento perché – come dice il titolo della pagina – improvvisamente tutto è diverso. “Questa piccola donna adesso ha carisma e un atteggiamento contagioso, ma ora dobbiamo stare insieme ...

Neonata muore dopo il parto - Dramma in ospedale. 4 indagati per omicidio colposo : Lo scorso 25 agosto una bambina Neonata morì subito dopo il parto all'ospedale di Alessandria: per quella tragedia quattro medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, dopo che la famiglia ...

Silvio Berlusconi - Drammatico sfogo con Vittorio Sgarbi a Ferragosto : 'Senza di me...' - ecco perché tace : L'amarissimo sfogo di Silvio Berlusconi . Una confidenza, racconta un retroscena della Stampa , fatta a Vittorio Sgarbi a Ferragosto. 'Senza di me crolleranno al 7 per cento'. Il soggetto, ovviamente, ...

“È surreale”. Il Dramma di Rachel Bland - la giornalista malata terminale. Il gesto da brividi per il figlioletto Fred. : La storia di Rachel Bland è da lucciconi e fazzoletti per asciugare le lacrime. Suo figlio, Freddie, ha solo due anni: Rachael, 40 anni, giornalista della Bbc, è malata terminale di cancro, e teme che il suo bimbo non possa ricordarsi di lei. Nel 2016 le è stato diagnosticato un tumore al seno e all’inizio dell’anno i medici le hanno spiegato che non sarebbe stato possibile curarlo. È allora che Rachael ha deciso di scrivere un libro, in ...

Lo hanno cercato per un giorno intero - poi la Drammatica (e orribile) verità. ‘Salva’ la sorellina di due anni : Un’intera comunità sotto choc. Sono state ore di speranza, di apprensione e di continue ricerche. L’epilogo finale di questa triste storia e i retroscena aberranti lasciano tanto amaro in bocca. Domenica pomeriggio, intorno alle ore 17 locali, in una cittadina nei pressi di Las Vegas l’allarme: Daniel Theriot, bambino di 3 anni, è scomparso. Di lui non c’è più alcuna traccia: si è volatizzato nel nulla. A denunciare la ...

Dramma in piscina : bambino annega. La scoperta dei carabinieri. È successo in Sardegna - il piccolo aveva solo 7 anni : Un’estate maledetta che continua a lasciare vittime nelle sue giornate. E, purtroppo, ancora una volta si tratta di un bambino, un bambino di 7 anni residente in Ogliastra, Richard Mulas, il quale è morto annegato mentre giocava nella piscina di un hotel a Orosei, nel Nuorese, sulla costa centro orientale della Sardegna. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno in un albergo di via Lungomare. Inutili i tentativi di rianimare il ...

Sebastian Vettel - GP Italia Monza 2018 : “Ho provato a superare Raikkonen poi con Hamilton non avevo spazio…Non è un Dramma” : Sebastian Vettel è lo sconfitto di giornata. Il quarto posto del GP d’Italia (quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno), dopo il contatto nel primo giro avuto con Lewis Hamilton e la conseguente rimonta, è un risultato deludente visto il tutto nell’ottica iridata. Il tedesco, con la vittoria del britannico a Monza, è a 30 lunghezze dal suo avversario e con sette gare da disputare, al cospetto di un pilota così regolare, ...

Serena Grandi racconta il suo Dramma : “Il mio ex compagno mi perseguita - ho paura” : “La nostra storia è finita più di un anno fa, ma lui mi perseguita con telefonate e incursioni sotto casa, ho paura. Lui non è un uomo violento, ma ho paura che possa scattare qualcosa di brutto. Mio figlio adesso andrà a lavorare a Milano e sarò sola, come farò? La situazione sta diventando pericolosa“. In un’intervista a TgCom24, Serena Grandi si sfoga e racconta la difficile situazione che sta vivendo a causa dell’ex ...

