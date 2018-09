Dopo le accuse sulla mancata rinuncia al concorso | Conte | “Niente cattedra | lo faccio

Leslie Moonves è fuori dalla Cbs Dopo le nuove accuse sessuali : Leslie Moonves Roy , il sessantottenne potente presidente e amministratore delegato della Cbs Corporation si è dimesso domenica 9 settembre 2018. La decisione è arrivata alla luce delle nuove accuse ...

Si dimette il numero uno dell'emittente CBS Les Moonves Dopo le accuse di molestie sessuali : Il capo del colosso dei media americano CBS , Les Moonves , uno degli uomini più importanti del mondo televisivo, si è dimesso con effetto immediato dopo le accuse di molestie sessuali. Le indagini a carico di Moonves sono partite dopo gli articoli apparsi sul quotidiano New Yorker a luglio 2018 ...

Dopo le accuse di molestie Les Moonves costretto a lasciare la Cbs : Non si arresta l'onda del movimento #metoo e, a quasi un anno dal caso Weistein, costringe alle dimissioni un altro uomo potente degli Stati Uniti. Lascerà infatti la Cbs Les Moonves, Ceo dell'emittente televisiva statunitense, accusato di abusi sessuali da una dozzina di donne.Dopo aver annunciato l'addio del vertice dell'azienda, il network televisivo ha dichiarato che farà una donazione di 20 milioni di dollari a "una o ...

Molestie sessuali - presidente Cbs Les Moonves si dimette Dopo accuse da parte di dieci donne : Les Moonves presidente e amministratore delegato della Cbs Corporation, uno degli uomini più potenti della tv americana ha rassegnato le sue dimissioni in seguito alla pubblicazione di nuove accuse di violenza sessuale e Molestie contro di lui. In una dichiarazione, il consiglio di amministrazione del gigante dei media americano ha detto che la partenza di Moonves ha “effetto immediato” e che lui e la Cbs avrebbero donato 20 milioni ...

Il CEO di CBS - Les Moonves - si è dimesso Dopo le nuove accuse di molestie sessuali nei suoi confronti : Les Moonves, uno dei manager più potenti nel settore dei media statunitensi, si è dimesso da CEO dell’emittente televisiva CBS, in seguito alle accuse di molestie sessuali nei suoi confronti. L’azienda aveva iniziato a indagare il comportamento di Moonves alcuni The post Il CEO di CBS, Les Moonves, si è dimesso dopo le nuove accuse di molestie sessuali nei suoi confronti appeared first on Il Post.

Ragazza anoressica morta Dopo il rifiuto al trasferimento fuori regione. La Asl : "Rigettiamo le accuse" : Sulla questione dei costi che, secondo la famiglia, avrebbe ostacolato il via libera l’azienda sanitaria precisa: “Noi possiamo spendere massimo 210 euro al giorno per il ricovero in quel tipo di strutture e quel centro ne richiedeva 279”

I reali effetti delle accuse di Viganò al Papa - dieci giorni Dopo : 'Non hanno mai creato problemi le tensioni - ha aggiunto il portavoce della Cei - che nascono fuori, le persecuzioni e le ostilità che la Chiesa ha incontrato nel mondo. Questa stagione ci sta ...

Trump - Dopo accuse a Google minacce a Twitter e Facebook : "Attenti!"/ Casa Bianca "96% news da media sinistra" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:17:00 GMT)

New York : Louis CK ritorna sul palco del Comedy Cellar Dopo le accuse di molestie sessuali : Era circa un anno fa quando le dichiarazioni di Rose McGowan e Asia Argento riguardo le violenze subite dal regista e produttore Harvey Weinstein ruppero il silenzio intorno ai casi di molestie nel mondo dello spettacolo esortando centinaia di donne a farsi avanti e denunciare i propri aggressori, molto, troppo spesso, protetti dal loro ruolo e dal loro potere. Dall'Italia alle Americhe, il movimento MeToo [VIDEO] ha raccolto velocemente ...

Maurizio Costanzo difende Asia Argento Dopo le accuse di molestie? : Asia Argento accusata di molestie sessuali: Maurizio Costanzo dice la sua Maurizio Costanzo è sempre molto attento a ciò che accade in televisione e nel mondo dello spettacolo in generale. Il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, nonchè autore, ha affidato alla rivista di gossip Chi, diretta da Alfonso Signorini, un commento sul caso Asia Argento, accusata di molestie sessuali dall’attore statunitense Jimmy Bennett. Secondo le ...

Trump - Dopo le accuse a Google minacce anche Twitter e Facebook : “State attenti” : dopo aver accusato il motore di ricerca di Google di diffondere sul proprio conto solo “fake news“, il presidente Donald Trump critica per gli stessi motivi anche Twitter a Facebook: “Abbiamo letteralmente migliaia e migliaia di lamentele: Google, Twitter e Facebook stanno rischiando e devono stare attenti, non possono fare questo alla gente”. dopo gli attacchi verso i media, Trump ora se la prende con i giganti del web: ...

Asia Argento licenziata da X Factor Dopo le accuse di Jimmy Bennett : X Factor: Asia Argento fuori dopo le accuse di violenza sessuale Asia Argento è ufficialmente fuori da X Factor. È questa la decisione presa da Sky e Fremantle, la società che produce la versione nostrana del talent show, dopo che nei giorni scorsi l’attrice è stata travolta dallo scandalo portato alla luce dal New York Times sulle presunte violenze sessuali ai danni di Jimmy Bennett quando era ancora un minorenne. La notizia è stata ...

“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - Dopo le accuse arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...

“Ecco la foto con lui”. Asia Argento - Dopo le accuse arriva anche lo scatto : Le accuse, pesantissime. La replica. E poi, come in un giallo dove i colpi di scena si susseguono pagina dopo pagina, ecco anche la foto che prova tutto. A pubblicarla il sito TMZ, che ha diffuso uno scatto dove Asia Argento si trova a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due, stando a ...