Dopo la Liga | anche la Champions League guarda agli USA | finale a New York?

Quincy Promes al Siviglia : Dopo il corteggiamento “italiano” l’esterno sceglie la Liga : Quincy Promes lascia lo Spartak Mosca per approdare al Siviglia , il calciatore olandese è stato corteggiato da Milan e Roma in estate Quincy Promes vola al Siviglia . L’esterno olandese, ex Spartak Mosca, è stato corteggiato da diversi club durante l’estate, anche del nostro campionato. Milan e Roma sono state in contatto con gli agenti del calciatore, senza però affondare il colpo. L’ha spuntata dunque il Siviglia , che si ...

Partite della Liga all’estero - Dopo gli USA si pensa anche al Messico : dopo l'accordo siglato con Relevent per portare alcune gare della Liga negli USA spunta anche il Messico come ipotetica destinazione futura. L'articolo Partite della Liga all’estero , dopo gli USA si pensa anche al Messico è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Lega A risponde al presidente della Liga : comunicato durissimo Dopo le accuse a Juve ed Inter : La Lega Serie A si definisce sorpresa ed amareggiata dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente de La Liga Javier Tebas. Dichiarazioni che senza alcuna base conoscitiva ledono l’immagine e mettono in dubbio l’integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono. La Lega non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti ...

Parte la Liga e il Real cerca riscatto Dopo il ko in Supercoppa : dopo la scoppola in Supercoppa il Real esordisce in Liga ospitando il Getafe nell'esordio della Liga che ha il suo clou in Valencia-Atletico. Parte infatti la Liga col Barca campione, e col vento in ...