Djokovic vince terzo titolo Us Open

LIVE Djokovic-Del Potro - Finale Us Open 2018 in DIRETTA : il serbo vince il primo set per 6-3 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Juan Martin Del Potro, Finale maschile degli US Open 2018. Ultimo atto dello Slam americano che mette di fronte il serbo e l’argentino. Djokovic va alla caccia del suo quattordicesimo titolo Slam e questa è anche l’ottava Finale raggiunta a New York, eguagliando il record di Lendl e Sampras. Nove anni dopo Del Potro torna nello stesso luogo che lo ha visto vincere il suo primo ed ...

VIDEO US Open 2018 - highlights della notte. Novak Djokovic in semifinale - Nishikori vince la maratona con Cilic : Si è delineata anche la seconda semifinale maschile agli US Open 2018. Novak Djokovic si è sbarazzato in tre set dell’australiano John Millman, cui non è riuscito un nuovo miracolo dopo l’incredibile affermazione nei confronti dello svizzero Roger Federer. Nel penultimo atto della competizione il serbo affronterà ora il giapponese Kei Nishikori, capace di superare al quinto set il croato Marin Cilic al termine di una sfida dalle ...

US Open 2018 : i risultati di martedì 28 agosto. Federer e Djokovic al secondo turno - solo Fognini vince della truppa italiana : E’ andata in archivio la seconda giornata degli incontri del tabellone maschile agli US Open 2018 di tennis. Andiamo a raccontarvi quali sono stati gli spunti più interessanti del day-2 a Flushing Meadows. Federer, Djokovic, ZVEREV OK – Buona la prima per Roger Federer. Lo svizzero, tra i favoriti alla vittoria finale, si è imposto facilmente contro il giapponese Yoshihito Nishioka, 177 ATP, con il punteggio di 6-2 6-2 6-4 dominando ...

Djokovic vince Cincinnati e Kevin Anderson se ne prende i meriti : “coincidenze? Hai vinto dopo che…” : Kevin Anderson si congratula con Djokovic dopo il successo di Cincinnati: il tennista sudafricano si ‘prende i meriti’ della vittoria di Nole, arrivata dopo la loro esperienza in doppio a Toronto dopo aver battuto Roger Federer nella finale di Cincinnati, Novak Djokovic ha completato il Golden Masters, ovvero piazzare in bacheca almeno 1 trofeo di tutti i Masters 1000 del circuito. Una vittoria sensazionale, della quale Kevin ...

Tennis - Djokovic supera Federer e vince il torneo di Cincinnati : Novak Djokovic supera Roger Federer in due set e vince il torneo Masters 1000 di Cincinnati, conquistando l'ultimo Masters Series che gli mancava.Secondo Masters 1000 dell'estate americana a Cincinnati, con la finale molto attesa Federer-Djokovic. Federer è al rientro dopo Wimbledon,avendo saltato l'appuntamento a Toronto e arriva in finale dopo un percorso agevole, avendo superato Gojowczyk, Leonardo Mayer, Wawrinka in tre set e aver sfruttato ...

Tennis - Novak Djokovic nella storia : doma Federer e vince Cincinnati - tutti i Masters 1000 in bacheca! : Tennis, Cincinnati: Novak Djokovic vince sul cemento americano annichilendo Roger Federer in due set Tennis, Novak Djokovic vince il Masters 1000 di Cincinnati. Una finale senza storia quella odierna vinta con un doppio 6-4 contro Roger Federer, il quale col duro americano ha sempre avuto un ottimo feeling, ma non quest’oggi. Senza ritmo e continuità la prova di Re Roger, mostrando lacune in risposta davvero evidenti. Dal canto suo ...

Diretta / ATP WTA Cincinnati 2018 Djokovic Cilic (6-4 - 3-6 - 6-3) streaming video e tv : vince Djokovic! : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Tennis - Cincinnati : Djokovic vince la battaglia con Dimitrov - successo anche per Cilic : Tennis, Cincinnati: Novak Djokovic si appresta ad affrontare Raonic ai quarti dopo aver superato Dimitrov Tennis, Cincinnati: Djokovic vola ai quarti di finale. Il serbo ha superato in tre set Dimitrov, al termine di una vera e propria battaglia terminata 6-4 al set decisivo. Adesso Djokovic affronterà Raonic ai quarti di finale. Cilic ha invece superato Khachanov, anch’esso per 6-4 al terzo, ed ora affronterà Carreno Busta nel ...

Atp Cincinnati - Djokovic vince ma non convince - Haase fa fuori Zverev : Per il numero 55 del mondo, reduce dai quarti di Toronto, si tratta della settima vittoria in carriera contro un Top 10 , l'ultima era arrivata appunto con il tedesco a Bercy nel 2017, , e della 12ma ...

'Federer - Nadal e Djokovic : chi vince lo US Open è il numero 1 del 2018' : Chiunque ottenga due slam nel 2018 si sentirà il numero uno indiscusso del mondo a prescindere dalla classifica. Se vinci l'ultimo slam della stagione hai concluso nel miglior modo possibile l'anno ...

Djokovic vince Wimbledon. Anderson ko in tre set. Per il serbo è poker : Novak Djokovic ha vinto per la quarta volta in carriera il torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Il tennista serbo, ex numero 1 del Mondo, ha battuto in finale in tre set il sudafricano Kevin Anderson con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6, 3, in 2 ore e 19 minuti di gioco.

Djokovic sei di nuovo re! All’inferno e ritorno - un anno dopo : Nole batte Anderson e vince il 4° Wimbledon : Novak Djokovic vince la finale di Wimbledon battendo Kevin Anderson: ritorno al top dopo un brutto infortunio per Nole che vince uno Slam dopo quasi 2 anni Era esattamente un anno fa, il gomito faceva malissimo e Djokovic era costretto a ritirarsi all’inizio del secondo set dei quarti di finale. Un anno dopo, il centrale di Wimbledon lo incorona di nuovo re, per la quarta volta, dopo le edizioni 2011, 2014 e 2015. Una vittoria che sa ...

DIRETTA / Finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic (2-6) streaming video e tv : il serbo vince il primo set! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Anderson Djokovic è la Finale del torneo maschile, orario della grande partita di oggi, domenica 15 luglio(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Wimbledon - Djokovic vince la maratona con Nadal e vola in finale : A vincerla in questo caso è stato Novak Djokovic , che raggiunge il sudafricano in finale grazie al successo ottenuto sull'attuale numero uno del mondo Rafa Nadal al termine di una battaglia durata ...