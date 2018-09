Djokovic trionfa a New York | 14esimo slam in carriera

Djokovic trionfa agli US Open - Del Potro sconfitto in tre set : Nole Djokovic batte in tre set (6-3 7-6 6-3) l'argentino Juan Martin Del Potro e vince per la terza volta US Open. Il serbo, che si avvicina sensibilmente alla prima posizione mondiale, a New York ha conquistato il 14° titolo Slam della carriera, e ha eguagliato il numero di successi del grande Pete Sampras.Continua a leggere

Tennis - Djokovic trionfa agli Us Open : 02.40 Novak Djokovic è tornato. Il serbo infatti, dopo aver vinto a giugno Wimbledon, si porta a casa il terzo trionfo sul cemento di Flushing Meadows battendo in finale l'argentino Juan Martin del Potro: 63 76 (4) 63 il punteggio in favore di Nole in tre ore e un quarto di gioco. Per Djokovic, fermo praticamente tutto il 2017 per problemi al gomito destro, si tratta del 14.mo Major: ai 3 Us Open si aggiungono i 6 Australian Open, il Roland ...

LIVE Federer-Djokovic - Finale Masters 1000 Cincinnati in DIRETTA : trionfa Djokovic per 6-4 6-4 in un’ora e mezza : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Roger Federer e Novak Djokovic. I due si scontrano per la 46esima volta in carriera, con un bilancio di 23-22 in favore del serbo, il quale ha vinto l’ultimo precedente tra i due risalente alla semiFinale degli Australian Open 2016. È la quarta volta che i due fenomeni si scontrano nella Finale di questo torneo, nei tre precedenti in questione ...

