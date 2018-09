Divorzio | Simone Pillon | «L’abolizione dell’assegno è solo l’inizio | puniremo le false

vanityfair

(Di lunedì 10 settembre 2018) «Via l’assegno a forfait, via la battaglia ideologica femmine contro maschi. Pensiamoal bambino». Il senatore leghistadifende il suo disegno di legge sulla «bigenitorialità perfetta», come ama definirlo, dalle critiche piovutegli addosso nelle ultime ore. Il ddl, che ha iniziato il suo iter alla commissione Giustizia del Senato, è la naturale applicazione del contratto di governo firmato da Lega e 5 Stelle (capitolo Diritto di famiglia). Prevede che, in caso di separazione dei genitori, il figlio passi uguale tempo con la madre e col padre; che i costi per la sua educazione siano suddivisi proporzionalmente tra i genitori; che l’assegno di sostentamento non sia più una cifra automatica. A presentarlo al Senato è stato, che in passato aveva fatto discutere per dichiarazioni sull’omosessualità («Esiste una lobby gay che punta al reclutamento ...