Divorzio | in Senato una proposta di modifica su affidamento e mantenimento dei figli

(Di lunedì 10 settembre 2018) L'attuale normativa in tema dirischia di subire una, a seguito della presentazione di un disegno di legge da parte del leghista Simone Pillon. Lapresentata alsi ispira al principio della "bigenitorialità perfetta", puntando a riscrivere la normativa del 2006 in tema di affido condiviso deiin caso di separazione e. Ddl Pillon: cosa prevede laI punti fondamentali del disegno di legge interessano la normativa in tema di mediazione familiare (di durata massima di sei mesi, i cui incontri saranno a pagamento), concepita come obbligatoria nel caso di nuclei familiari con, la possibilità di optare per l'affido condiviso con tempi sostanzialmente paritari, ildiretto deiminorenni, nonché i provvedimenti per contrastare qualsiasi forma d'alienazione di minori. Come si legge dalla relazione di accompagnamento ...