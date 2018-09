Divorzio - arriva la proposta in Senato : addio all'assegno di mantenimento : addio all'assegno di mantenimento ; introduzione della figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori; affido veramente condiviso tra mamma e papà secondo il criterio...

Divorzio - arriva in Senato la proposta che cancella assegno di mantenimento : Il disegno di legge firmato dal leghista Simone Pillon sull'affido condiviso si ispira al principio della "bigenitorialità perfetta" e punta a riscrivere la legge del 2006 sull'affido condiviso dei figli dopo separazioni e divorzi.L'iter parlamentare al Senato , in commissone Giustizia, inizia oggi. E insieme a Pillon, hanno firmato il ddl 735 anche i Senato ri Andrea Ostellari, Massimo Candura e Emanuele Pellegrini della Lega e Angela Anna Bruna ...

Come cambierà l’assegno di Divorzio - arriva la nuova legge : E' stato depositato in Commissione Giustizia alla Camera un progetto di legge per modificare i criteri per stabilire l'assegno di divorzio, nei casi di coppie con figli. Il ddl potrebbe essere discusso a settembre, e porta la firma del leghista Simone Pillon, promotore del Family Day: ""Vogliamo far sì che la separazione abbia il minor impatto possibile sulla vita dei figli".Continua a leggere