Divorzio | addio all' assegno di mantenimento | avanza la proposta in Senato

ilmattino

: Divorzio, addio assegno di mantenimento, arriva il mediatore familiare per i figli - BlitzQuotidiano : Divorzio, addio assegno di mantenimento, arriva il mediatore familiare per i figli - Bgroup_Guide : Divorzio, arriva la proposta in Senato: addio all'assegno di mantenimento - guidecfiodenze : Divorzio, arriva la proposta in Senato: addio all'assegno di mantenimento -

(Di lunedì 10 settembre 2018) L'coniugale non si tocca, ma viene cancellato quello die si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del...