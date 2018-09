Divorzi | arriva in Senato la proposta di legge che cancella l' assegno di mantenimento

Come cambierà l’assegno di Divorzio - arriva la nuova legge : E' stato depositato in Commissione Giustizia alla Camera un progetto di legge per modificare i criteri per stabilire l'assegno di divorzio, nei casi di coppie con figli. Il ddl potrebbe essere discusso a settembre, e porta la firma del leghista Simone Pillon, promotore del Family Day: ""Vogliamo far sì che la separazione abbia il minor impatto possibile sulla vita dei figli".Continua a leggere