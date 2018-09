E' ora Disponibile la beta di Blackout - la modalità battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Da oggi è finalmente disponibile la beta della modalità battle royale di Call of Duty: Black Ops 4, stiamo parlando di Balckout naturalmente. Una celebrazione dell'universo Black Ops, Blackout porta Call of Duty nelle ambientazioni e personaggi classici della serie, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Activision: Read more…

Disponibile Open Beta di Battlefield 5 : primi video gameplay : A partire da oggi, giovedì 6 settembre, è Disponibile l’Open Beta di Battlefield 5. La fase di test è aperta a tutti e si concluderà il prossimo martedì 11 settembre alle ore 16:00. Inoltre sono già stati svelati i video gameplay della Beta grazie ai quali è stato possibile conoscere i primi dettagli (in basso trovate anche un videoconfronto tra tutte le versioni). Con la Beta di Battlefield 5 è possibile provare la modalità Conquista sulle ...

Disponibile la beta 8 di iOS 12 per gli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata , con le Memoji e FaceTime di gruppo ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli ...

La beta di Fortnite è ora Disponibile per vari smartphone e tablet Android : L'esclusiva per Samsung Galaxy 9 del popolare battle royale sembra essere terminata, quindi Fortnite è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco. Fortnite per Android è attualmente disponibile ancora in versione beta, ma non nel Play Store, bensì solo registrandosi tramite il sito web di Epic Games. L'articolo La beta di Fortnite è ora disponibile per vari smartphone e tablet Android proviene da ...

La beta di Fortnite è ora Disponibile per smartphone e tablet Android : L'esclusiva per Samsung Galaxy 9 del popolare battle royale sembra essere terminata, quindi Fortnite è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco. Fortnite per Android è attualmente disponibile ancora in versione beta, ma non nel Play Store, bensì solo registrandosi tramite il sito web di Epic Games. L'articolo La beta di Fortnite è ora disponibile per smartphone e tablet Android proviene da ...

Fortnite : la beta è Disponibile per i dispositivi mobili Android : Fortnite ha fatto la sua comparsa anche sul panorama Android, ma ha deciso di intraprendere la propria strada bypassando il PlayStore, come potete leggere anche qui.Ebbene il periodo di esclusiva per Samsung Galaxy Note 9 sembra essere finito, riporta Indipendent, per cui il battle royale è ora disponibile per tutti i dispositivi Android compatibili con la versione beta del gioco, scaricabile direttamente attraverso il sito di Epic Games, ma ...

Rivelata la modalità "Heist" Disponibile nella seconda beta di Call of Duty : Black Ops 4 : Oggi, 10 agosto, partirà la seconda fase beta di Call of Duty: Black Ops 4 che permetterà ai giocatori Xbox One e PS4 (e quelli PC che hanno preordinato il gioco) di testare l'atteso sparatutto di Treyarch.Qualche giorno fa, furono annunciate le novità in arrivo nella nuova beta e, tra queste, figurava una modalità segreta. Ebbene, grazie alla segnalazione di Kotaku, apprendiamo che la modalità in questione è chiamata "Heist" e permetterà a due ...

Beta FIFA 19 Disponibile da oggi 10 agosto - come provare a ottenere un codice : FIFA 19 è ormai a poco più di un mese dal suo esordio ufficiale sui campi da gioco digitali, e ovviamente è come sempre tanta l'attenzione da parte della community, desiderosa di scoprire se questo nuovo capitolo del simulatore calcistico digitale riuscirà a riscattare la figura non propria eccelsa del suo predecessore. Gli ultimi giorni sono stati forieri di numerosi dettagli di assoluto rilievo riguardo i contenuti che prenderanno vita sugli ...

Fortnite su Android Disponibile da oggi 9 agosto : link invito beta per tutti i Samsung Galaxy e non solo : Fortnite su Android sarà esclusiva inizialmente dei Samsung Galaxy Note 9 e i Samsung Tab S4. Lo avevamo già anticipato ma ai margini della presentazione Unpacked 2018 del produttore asiatico ne abbiamo l'assoluta certezza. Tuttavia, arrivano delle ottime notizie per tanti altri device Samsung Galaxy (e non solo) che avranno la possibilità di chiedere l'invito per la beta del titolo proprio da questo momento. Si può fare richiesta di Fortnite ...

Fifa 19 : beta “chiusa” Disponibile dal prossimo 10 agosto! : EA Sports ha iniziato ad inviare gli inviti per i test della versione beta di Fifa 19 ad un numero ristretto di utenti selezionati. Ricordiamo che la partecipazione al programma di test è riservata a coloro che hanno un account negli USA, in Canada, o nel Regno Unito. Ad ogni utente verrà data la possibilità […] L'articolo Fifa 19: beta “chiusa” disponibile dal prossimo 10 agosto! proviene da I Migliori di Fifa.

Nova Launcher 6.0 beta 1 è Disponibile al download : il changelog pullula di cambiamenti : Il changelog è piuttosto corposo per il fatto che si tratta della prima beta di Nova Launcher in versione 6.0 L'articolo Nova Launcher 6.0 beta 1 è disponibile al download: il changelog pullula di cambiamenti proviene da TuttoAndroid.

Call of Duty Black Ops 4 : con un pizzico di anticipo - la Private Beta è già Disponibile : La Private Beta di Call of Duty Black Ops 4 per PS4 avrebbe dovuto accogliere i giocatori solo dal tardo pomeriggio di oggi, ma Activision ha voluto fare una piccola sorpresa ai fan aprendo la sessione di test con leggero anticipo, sessione che è quindi ora disponibile per tutti i fortunati possessori di un codice.Come riporta VG24/7, la Beta si è aperta alle 17:00 quando invece era previsto che questo accadesse solo un'ora dopo, alle 18:00. Per ...

Neuroblastoma : Disponibile in Italia dinutuximab beta nei bambini : È disponibile negli ospedali Italiani una nuova molecola immunoterapica, dinutuximab beta, nel trattamento del Neuroblastoma ad alto rischio nei bambini (a partire dai 12 mesi di età) e nei pazienti con Neuroblastoma recidivante e refrattario (Gazzetta Ufficiale n.176 del 31 luglio 2018). dinutuximab beta, che ad oggi rappresenta l’unica speranza di cura per questa grave patologia, ha inoltre ricevuto il prestigioso riconoscimento di ‘farmaco ...

Terminata la fase beta di Outlook.com : la nuova riprogettazione Disponibile pubblicamente : Durante il mese di agosto dello scorso anno, Microsoft annunciò la riapertura del programma beta di Outlook.com accessibile tramite l’apposito pulsante implementando una marea di funzionalità. Stando ad alcune seganalzioni, il Colosso di Redmond ha iniziato a distribuire pubblicamente con un roll-out a scaglioni tutte le novità arrivate in preview negli ultimi 11 mesi. Ci sono numerosi miglioramenti che cambiano in modo significativo ...