Dispersione scolastica al 33% Scontro sui dati tra Regione e opposizione

Dispersione scolastica - non tutti i ragazzi vogliono studiare. Se non lo capiremo continueremo a perderli : di Giovanna Borrello, Armida Filippelli e Francesco Pastore Purtroppo l’abbandono scolastico prima dell’obbligo è un grande problema nel Paese e, in particolare a Napoli e nel Mezzogiorno. Sul tema siamo tornati già in alcuni editoriali precedenti. Finché l’abbandono resta così alto, la disoccupazione, la povertà e anche la criminalità saranno sempre di casa. Pur essendo un problema così importante se ne parla troppo poco sia nella ...