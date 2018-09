Difendere la domenica per un mondo non asservito alle logiche del potere economico

huffingtonpost

(Di lunedì 10 settembre 2018)è sempre, cantava il canzoniere. Non lo è più per la libera economia, solo un giorno qualsiasi per fare affari. Questione di libertà si dice, la crisi non offre alternative. Diversamente pensa il governo, e per quanto mi riguarda che al governo non faccio sconti e non perché convenga al mio mestiere, credo che il governo abbia ragione.Oggi è necessario riaprire il confronto tra diversi su quali siano state le contraddizioni insite nel sistema ideologico-per poter liberare l'uomo da ogni forma di economia deviata. Se ci si trincerasse dietro l'alibi di chi ancora sostiene che l'economia non può fare altro che obbedireleggi di mercato, si tradirebbe la verità, la dignità dell'uomo.L'istituzione di un giorno di riposo, pensato nella Bibbia come giubileo settimanale, è rimasto ...