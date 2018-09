Dieta del rientro in citta' per dimagrire in salute

Dieta delle mele verdi per dimagrire subito : La Dieta delle mele verdi puo' far dimagrire fino a 2 chili in 3 giorni. Nel menu dietetico non sono previste solo le mele. Ecco cosa si mangia.

Dieta dell’avocado - cosa mangiare per perdere tre chili in pochi giorni : L’avocado è un ottimo alleato per tornare in forma, soprattutto se accompagnato ad una Dieta sana ed equilibrata. In questo modo è possibile perdere sino a 3 kg in pochi giorni. Questo frutto dalla consistenza burrosa è ricco di acidi grassi, monoinsaturi e polinsaturi, benefici per l’organismo. Se consumate l’avocado durante la Dieta il vostro metabolismo ne gioverà, migliorando e diventando più veloce. Non solo: smetterete ...

Ad Aiello Calabro il 4° Festival della Dieta Mediterranea : il programma completo : Il prossimo 14 e 15 settembre si svolgerà ad Aiello Calabro la quarta edizione del Festival della Dieta Mediterranea. Evento culturale unico in Calabria, che quest’anno ha ottenuto il Patrocinio Gratuito del ministero della Salute, oltre che della Regione Calabria, Provincia di Cosenza, Università Magna Grecia di Catanzaro ed Università della Calabria. Al convegno parteciperanno Professori Universitari, ricercatori, medici e biologi ...

Dieta Lipetz delle buone e delle cattive calorie : Dieta Lipetz o Dieta delle buone calorie. Regime alimentare studiato dal medico Philip Lipetz che dovrebbe aiutare a riconquistare la forma perduta in poco tempo. Lipetz divide le calorie in due gruppi distinti: quelle buone e quelle cattive. La distinzione aiuterebbe a controllare i livelli di glicemia, senza dare senso di spossatezza.Il medico è giunto a questa ideazione partendo dallo studio dei processi di invecchiamento del DNA. Secondo la ...

Dieta del guaranà : bruci i grassi e ti tonifichi : Volete bruciare i grassi e tonificare il fisico? Allora provate la Dieta del guaranà che promette ottimi risultati in breve tempo, sfruttando il potere di questo rimedio naturale. Il guaranà è una pianta dalle proprietà curative, originaria del Sud America, che viene utilizzata come integratore per favorire il dimagrimento. Contiene infatti la guaranina e la caffeina, due molecole che stimolano il metabolismo e aiutano a perdere i chili in ...

Dieta delle buone calorie : schema e cibi ammessi : La Dieta delle buone calorie è un regime alimentare creato dal medico Philip Lipetz che promette di regalare pancia piatta e gambe snelle in breve tempo. Come funziona? Lo schema alimentare divide le calorie in due categorie: buone o cattive. Questa divisione è l’ideale per tenere sotto controllo la glicemia, evitando fame nervosa, ma anche spossatezza e stanchezza. Lipetz ideò questa Dieta dopo aver studiato i processi ...

Salute : la Dieta mediterranea potrebbe migliorare la qualità del sonno - di conseguenza anche quella della vita : anche se esistono alcune prove della relazione tra durata/qualità del sonno e alimentazione, le associazioni tra il sonno e i modelli alimentari restano poco esplorate. Questa motivazione ha spinto i ricercatori dell’Harokopio University di Atene a valutare la durata e la qualità del sonno in relazione alla dieta mediterranea. I partecipanti dello studio, pubblicato su Geriatrics & Gerontology International, erano 1.639 adulti di 65 o più ...

Bagordi estivi? Ritorniamo in forma con la Dieta dell’acqua : Tutto l’inverno lottiamo per la prova costume e poi dopo le prime “uscite” in riva al mare, ci rilassiamo e tutto il lavoro invernale va sprecato. Ci ritroviamo così alle prese con rotoloni e chili di troppo, nuovamente, a settembre e la voglia di ricominciare l’anno scolastico e lavorativo in piena forma si fa forte. Per salvarci, ecco in aiuto le Ricette della Nonna, il portale della cucina tradizionale italiana, ...

Dieta della banana per dimagrire subito fino a 4 chili : La Dieta della banana promette di far dimagrire fino a 4 chili senza troppi sacrifici. E' semplice da seguire. Vediamo cosa si mangio in un menu'.

Dieta lampo delle patate per dimagrire 3 chili : La Dieta lampo delle patate dura tre giorni e puo' far dimagrire fino a 3 chili. Il menu' giornaliero e' a base di patate. Ecco cosa si mangia.

Dieta dell’uva - perdi peso e ti sgonfi in una settimana : La Dieta dell’uva è il rimedio perfetto per tornare in forma in vista del cambio di stagione, perdendo peso e sgonfiando la pancia in una sola settimana. Il ritorno dalle vacanze, fra lavoro, scuola e impegni quotidiani, spesso risulta traumatico. Così smettiamo di prenderci cura di noi stesse e rischiamo di ingrassare, mangiando quello che capita e concedendoci pasti veloci, ma soprattutto poco salutari. La soluzione arriva ...

Dieta metabolica del weekend per dimagrire 2 kg : la Dieta metabolica del weekend puo' far dimagrire fino a 2 chili. E' molto restrittiva e non adatta a tutti. Ecco cosa prevede il menu' tipo.

Dieta mediterranea : allunga la vita degli over 65 del 25% - lo studio molisano : La Dieta mediterranea continua a stupire per i suoi innumerevoli benefici confermati dalla scienza. Il regime dietetico basato su abbondanza di frutta, verdura, cereali integrali, noci, olio d'oliva, pesce, legumi e poca carne, sarebbe un toccasana anche per la salute degli over 65. Secondo un recente studio italiano condotto dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione all’Irccs Neuromed di Pozzilli, Molise, gli anziani che seguono la Dieta ...

Ricerca : Dieta mediterranea salva polmoni per i pompieri dell’11 settembre - il test : Sono stati celebrati in tutto il mondo come gli eroi dell’11 settembre, fra i primi ad accorrere quando nel 2001 crollarono le Torri gemelle nell’attentato al World Trade Center (Wtc). In quelle ore drammatiche i vigili del fuoco hanno messo in gioco anche la loro salute, esponendosi alle polveri sottili sprigionate dai roghi, al fumo e a sostanze chimiche tossiche che per giorni saturarono l’aria. A distanza di 17 anni dalla ...