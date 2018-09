Diego Fusaro | I templi del Capitale nei giorni di festa vanno chiusi Dare il

Cos'è il razzismo secondo Diego Fusaro : Nella rubrica di La7 Coffee Break, il filosofo Diego Fusaro che in questi mesi si è ritagliato un ruolo di voce ‘ideologica’ del governo giallo-verde, almeno per quanto riguarda alcune battaglie, prova a spiegare cosa intende per razzismo, e perché l’antirazzismo è una battaglia del potere per dividere le classi dominate. Spiega Fusaro, partendo dalla definizione di razzismo: “Il razzismo è ...