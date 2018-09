Diciotti | ora il Tribunale dei ministri passa al setaccio le carte su Salvini

Diciotti - ora i pm vogliono interrogare Salvini : La procura di Palermo ha letto le carte inviate dal pm di Agrigento, Luigi Patronaggio, e poi ha trasmesso il tutto al Tribunale dei ministri. L"unico indagato è infatti Salvini e spetta alla sezione speciale indagare e giudicare un componente del governo.Eppure il procuratore Francesco Lo Voi e l"aggiunto Marzia Sabella avevano fatto capire che non avrebbero fatto da semplici passacarte. Alcune delle accuse ipotizzate da Patronaggio sono ...

La polizia 'ferma' a Roma 16 migranti della Diciotti. Salvini 'Altro che poverini'. Ora rilasciati : Sono stati i rilasciati i 17 migranti prelevati stamattina da agenti della Digos, a Roma. Sbarcati dalla nave Diciotti e allontanatisi dal centro di Rocca di Papa nei giorni scorsi, erano in fila per ...

Nave Diciotti - Toni Capuozzo : "Basta con la pietà. Dov'è ora la sinistra?" : "Auguro loro di raggiungere la meta che desiderano, ma le leggi parlano chiaro: non otterranno mai asilo in altri paesi, dopo essere stati identificati in Italia. O clandestini per sempre, o rinviati in Italia". Così il giornalista Toni Capuozzo parla dei 50 migranti che erano a bordo della Nave Diciotti e che ora sono scomparsi dal centro di accoglienza della Caritas."Quello che non mi piace è l'uso della pietà. Adesso che quasi la metà di loro ...

Spariti 50 migranti - naufraga il ?modello Diciotti?. Il Viminale : ora stretta rimpatri : Da una parte lo stupore di una Chiesa «basita» per questo epilogo; dall?altra un Viminale che, messo davanti al fallimento dell?operazione Diciotti, ora invoca tolleranza zero per gli sbarchi e...

Papa Francesco manda dei gelati ai migranti della Diciotti ancora a Rocca di Papa : Città del Vaticano - Il Papa ha mandato il suo braccio destro per la carità, il cardinale Corrado Kraiewski, al Centro Mondo Migliore di Rocca di Papa dove sono ancora ospitate alcune decine di migranti della nave Diciotti. L'elemosiniere ha portato con sè la benedizione Papale e tanti gelati che ha mangiato con loro ...

Diciotti - Oettinger : ‘L’Italia non verserà i contributi Ue? Allora Pagherà penalità” : Diciotti, Oettinger: ‘L’Italia non verserà i contributi Ue? Allora Pagherà penalità” Dopo il caos creato attorno al caso della Nave… L'articolo Diciotti, Oettinger: ‘L’Italia non verserà i contributi Ue? Allora Pagherà penalità” proviene da Essere-Informati.it.

SALVINI E L'INCHIESTA Diciotti : “NUOVE ACCUSE SONO MEDAGLIE”/ Ultime notizie : "Ora incrementare le espulsioni" : DICIOTTI, pm chiede i nomi dei migranti "ostaggi" sulla nave: saranno parte offesa contro SALVINI. Ultime notizie e accoglienza: Procura Agrigento, "si aggrava posizione del Ministro"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 21:41:00 GMT)

I 100 migranti della Diciotti a Rocca di Papa tra saluti romani e Bella Ciao. "Ora siete liberi - il vostro incubo è finito" : Hanno trascorso ore e ore in pullman, dalla Sicilia fino ai Castelli romani. Un intero giorno per un'altra tappa del loro lungo viaggio, dopo la traversata in mare dalla Libia, dopo il soccorso della Guardia Costiera italiana, dopo lo stallo in mare e poi in porto a Catania a bordo della nave Diciotti, dopo il trasferimento all'hotspot di Messina. Nella notte sono arrivate al centro Auxilium di Rocca di Papa, accolti da due diverse fazioni: da ...

“Ancora sbarchi!”. Diciotti solo una prova di forza. Arrivano 277 immigrati - ecco dove. Salvini ‘beffato’ : Matteo Salvini continua a manifestare la propria soddisfazione per esser riuscito a ‘smistare’ i migranti della nave Diciotti, tenuta ‘ostaggio’ per oltre una settimana al porto di Catania. Una mossa che rischia di costargli caro dopo la decisione del pm di Agrigento di avviare un’indagine a carico del capo del Viminale: “Ho ricevuto una marea di messaggi di solidarietà. Anche e soprattutto da parte di gente ...

Nave Diciotti - la vergogna dell’Europa contro l’Italia : “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” : Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” Solo per il 2019 le finanze dello… L'articolo Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” proviene da Essere-Informati.it.

La resa di Matteo segna la fine del caso Diciotti Ma ora lui è un martire : Di certo la politica del Viminale non subirà frenate dopo gli ultimi avvenimenti. Tanto più che Salvini è rimasto piacevolmente colpito dalle professionalità che ha trovato all'Interno. Non a caso ha ...

'Ora schema Diciotti anche per il bilancio' - il governo all'assalto Ue ma è incognita mercati : Una volta chi stava al governo si guardava bene dall'annunciare solo il rischio di 'un autunno caldissimo'. anche perchè l'espressione autunno caldo - coniata dal socialista Francesco De Martino - ...