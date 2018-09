Di Maio | fesserie da media | ok da Eurospin

Chiusura domenicale - Luigi Di Maio : “Ci sarà sempre un posto dove fare la spesa. Leggo tante fesserie” : “Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono”. È questa l’idea del vicepremier, Luigi Di Maio, che ha spiegato qual è l’intenzione del governo sulla proposta di Chiusura domenicale degli esercizi commerciali. “A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti” ...