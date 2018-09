Di Maio | si nazionalizzazione di Autostrade | d’accordo con Salvini

Di Maio : «Revoca e nazionalizzazione» : Il vicepremier illustra la sua idea sul futuro delle autostrade italiane. Nel documento in mano ai pm: «Non era urgente chiudere»|

Di Maio : "Autostrade? Unica strada è nazionalizzazione" : Nel giorno dell'audizione del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli davanti alle commissioni della Camera sul caso del crollo del ponte Morandi a Genova, Autostrade per l'Italia ha pubblicato il testo integrale della convenzione con il MIT, con tutti gli allegati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto a questa mossa con un lunghissimo post su Facebook. Crollo a Genova, ...

Sul ponte di Genova svolta Toninelli-Di Maio : “Ricostruzione a Fincantieri-Cdp”. Sulla nazionalizzazione tensione con FI e Lega : Ribaltare il sistema, puntando Sulla nazionalizzazione delle concessioni autostradali e affidando la ricostruzione del ponte Morandi a Cdp e Fincantieri. Per mettersi alle spalle il dramma del 14 agosto, il M5S spazza via le incertezze e torna al suo spirito anti-establishment delle origini. Per Autostrade non c’è più spazio dopo quanto successo a ...

Autostrade - Di Maio : «Unica soluzione è nazionalizzazione - ricostruzione a Fincantieri» : Luigi Di Maio torna ad attaccare Autostrade dopo la pubblicazione della convenzione con il ministero dei Trasporti da parte della società e sostiene che l'unica soluzione è la...

Di Maio : «Azienda di Stato per il ponte». Giorgetti frena sulla nazionalizzazione : Il ministro: nazionalizzazione e via il segreto sulle concessioni; «Ne vedremo delle belle». L’ipotesi Fincantieri

Crollo Genova - Di Maio : convinti di nazionalizzazione Autostrade : Roma, 26 ago., askanews, - Per il vicepremier Luigi Di Maio, il viadotto Morandi a Genova "non lo può ricostruire Autostrade. Al massimo Autostrade ci mette i soldi, ma lo deve fare un'azienda di ...

Alitalia - Di Maio : no a nazionalizzazione old style : Roma,, askanews, - "La nazionalizzazione old style non è fattibile per tutta una serie di norme europee, che io tra l'altro vorrei ridiscutere. Ma in questo momento affrontiamo la questione Alitalia ...