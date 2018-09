Di Maio negozi chiusi la domenica Ultime notizie | Gradara meno posti

Di Maio - negozi : stop ad aperture festive entro il 2018 : Lo ha fatto di domenica il ministro del lavoro, Luigi Di Maio : ha annunciato a microfoni accesi che entro fine anno sarà approvata la legge che segnerà lo stop definitivo ai negozi aperti di domenica e durante le festività. Non solo piccoli negozi , il vicepremier vuole serrare le saracinesche anche dei centri commerciali e far si che, se festa sarà, lo sarà per tutti. “In materia di commercio, sicuramente entro l’anno, approveremo la ...

