Di Maio | Matera e la Puglia | la presunta gaffe è una bufala

MATERA IN PUGLIA GAFFE DI Maio? AD EMILIANO : "CHE STATE FACENDO?"/ Video - scagionato : "Sa che è in Basilicata" : Di Maio a EMILIANO, "con MATERA che STATE facendo?": la presunta GAFFE del capo politico M5s. Il quesito al governatore della PUGLIA sulla città della Basilicata, Video. Ma a sua discolpa..(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:18:00 GMT)

Se si guarda bene il video - è difficile sostenere che Di Maio non sappia dove sia Matera : Sui social sta rimbalzando di account in account come una gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio un video in cui, a Bari, si rivolge al presidente della regione Puglia del Partito Democratico Michele Emiliano dicendogli: "E per Matera che state facendo?". Il governatore pugliese, con un po' di imbarazzo, sembra rispondere: "Ma Matera è in un'altra regione, è Basilicata". ...

Se si guarda bene il video - è difficile sostenere che Di Maio non sappia dov'è Matera : Sui social sta rimbalzando di account in account come una gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio un video in cui, a Bari, si rivolge al presidente della regione Puglia del Partito Democratico Michele Emiliano dicendogli: "E per Matera che state facendo?". Il governatore pugliese, con un po' di imbarazzo, sembra rispondere: "Ma Matera è in un'altra regione, è Basilicata". ...

Di Maio e quella "strana" domanda su Matera : terribile gaffe o semplice equivoco? : "Come siete messi con Matera?" chiede il vicepremier al governatore pugliese Michele Emiliano. Per i maligni è uno...

Se si guarda bene il video - è difficile sostenere che Di Maio non sa dov'è Matera : Sui social sta rimbalzando di account in account come una gaffe del ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio un video in cui, a Bari, si rivolge al presidente della regione Puglia del Partito Democratico Michele Emiliano dicendogli: "E per Matera che state facendo?". Il governatore pugliese, con un po' di imbarazzo, sembra rispondere: "Ma Matera è in un'altra regione, è Basilicata". ...

Gaffe Di Maio su Matera in Puglia : bufala - verità o uscita giustificata? Facciamo chiarezza : A volte basta un filmato di pochissimi secondi per rendere virale un contenuto, come avvenuto con Luigi Di Maio questa mattina a Bari. Spesso e volentieri, il massimo esponente del Movimento 5 Stelle è finito al centro di prese in giro del web a causa della sua cultura generale da molti definita "scadente". Ed in effetti, al primo ascolto dell'audio che lo vede in compagnia del Presidente della Regione Puglia, ovvero Emiliano, questa idea ...

Di Maio in Puglia - gaffe con Emiliano : «Che state facendo con Matera?» : Clamorosa gaffe di Luigi Di Maio che in un video pubblicato su facebook chiede al governatore Michele Emiliano cosa stia facendo con Matera . Il presidente della Puglia reagisce imbarazzato: evita di ...

Di Maio in Puglia chiede a Emiliano : 'Che state facendo con Matera?' : Presunta gaffe di Luigi Di Maio che in un video pubblicato su facebook chiede al governatore Michele Emiliano cosa stia facendo con Matera . Il presidente della Puglia reagisce imbarazzato: evita di ...

Di Maio in Puglia chiede a Emiliano : 'Che state facendo con Matera?' : Presunta gaffe di Luigi Di Maio che in un video pubblicato su facebook chiede al governatore Michele Emiliano cosa stia facendo con Matera . Il presidente della Puglia reagisce imbarazzato: evita di ...

L'ultima gaffe di Di Maio : chiede di Matera al governatore della Puglia : Che Luigi Di Maio non sia nuovo alle gaffes lo sapevamo da tempo. Già in passato aveva dimostrato qualche difficoltà con la geografia, confondendo Cile e Venezuela. Ora il vicepresidente grillino del Consiglio torna nel mirino del web per un altro scivolone: avrebbe confuso la Puglia e la Basilicata.In visita nel tacco dello Stivale, Di Maio ha incontrato il presidente pugliese Michele Emiliano e passeggiando con lui davanti alla telecamera gli ...

Di Maio nuova gaffe. Chiede ad Emiliano : “Con Matera cosa state facendo?” : nuova clamorosa gaffe di Luigi Di Maio. In visita a Bari il grillino parlando con il presidente della Regione Puglia,

La gaffe di Di Maio in visita in Puglia - chiede a Emiliano notizie di Matera : Luigi Di Maio, in visita a Bari, parlando con il presidente della Regione Puglia, gli chiede: «Con Matera cosa state facendo?». Nel video l'imbarazzo di Emiliano che mettendosi la mano davanti alla ...