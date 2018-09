DI MAIO | DOMENICA NEGOZI CHIUSI ENTRO 2018 Ultime notizie | ci sarà

Chiusure domenicali - Camusso : “Importante provvedimento”. Ma critica Di MAIO e decreto dignità : “Poco coraggioso” : “Com’è noto, la Cgil da lungo tempo conduce una battaglia sulla regolamentazione dell’apertura dei negozi, anche perché la totale liberalizzazione ha determinato condizioni di lavoro molto difficili. E quindi credo che sia molto importante arrivare a un simile provvedimento”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dalla segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, sulla decisione del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di far chiudere ...

Lavoro di domenica - Di MAIO : «Da grande distribuzione terrorismo. Negozi aperti al 25% a turno» : «Io ho il dovere di eliminare il Jobs Act e tante follie che hanno reso peggiore la vita degli italiani. Interverremo su tutti i fronti della precarietà. L'abolizione dell'articolo 18? Stiamo mettendo ...

Di MAIO : "Aperture domenicali - a turno resterà aperto il 25% dei negozi" : 'Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono'. Il vicepremier Luigi Di Maio, sceglie ...

Chiusura domenicale - Luigi Di MAIO : “Ci sarà sempre un posto dove fare la spesa. Leggo tante fesserie” : “Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono”. È questa l’idea del vicepremier, Luigi Di Maio, che ha spiegato qual è l’intenzione del governo sulla proposta di Chiusura domenicale degli esercizi commerciali. “A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, come in passato, sindaco e commercianti” ...

Cosa ha detto Di MAIO a La 7 su aperture domenicali - precariato e Autostrade : Il ministro dello Sviluppo economico e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio in un'intervista in diretta su La 7 a L'aria che tira di Myrta Merlino ha toccato diversi punti caldi per il suo ...

Negozi chiusi domenica - Di MAIO : “Renzi scollegato dalla realtà - il Pd ha presentato una proposta simile” : Il vicepremier Luigi Di Maio attacca Matteo Renzi: "Se il tempo che Renzi usa per realizzare programmi tv per Berlusconi, lo dedicasse a fare il parlamentare (mestiere per cui è lautamente pagato), saprebbe che proprio il suo partito ha proposto una legge che prevede l'obbligo di chiusura domenicale e che sarà discussa assieme alle altre in commissione".Continua a leggere

Negozi - Di MAIO chiarisce : 'Uno su quattro resterà aperto di domenica' : Il vicepremier, Luigi Di Maio , intervistato a L'aria che tira su La7, ha parlato della proposta di chiudere domenicalmente gli esercizi commerciali. A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saranno, ...

Commercio - Di MAIO : turni la domenica - 25% negozi resta aperto : Roma, 10 set., askanews, - 'Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di turnazione: resta aperto solo il 25%, il resto chiude'. Lo ha annunciato il vicepresidente ...

Negozi - Di MAIO chiarisce : «Uno su quattro resterà aperto di domenica» : Il vicepremier, Luigi Di Maio, intervistato a L'aria che tira su La7, ha parlato della proposta di chiudere domenicalmente gli esercizi commerciali. A decidere chi sarà aperto e chi chiuso...

Negozi - Di MAIO : entro l’anno legge su stop alle aperture domenicali. Gdo : «40-50mila posti a rischio» : Il vicepremier annuncia un Codice del lavoro in cui far confluire 14o leggi diverse e una «brutta sorpresa» nei prossimi giorni per Aspi al centro delle polemiche per le responsabilità nel crollo del viadotto Morandi a Genova...

Di MAIO : la domenica resterà aperto un negozio su quattro : Il vicepremier Di Maio chiarisce il suo pensiero in merito alla chiusura domenicale dei negozi. 'Non dico che sabato e domenica non di fa più la spesa - ha spiegato su La7 - ci sarà un meccanismo di ...

Caro Di MAIO - il governo non deve dirci come passare la domenica : Luigi Di Maio, ormai lo abbiamo capito, è un soluzionista. Uno, cioè, che porta consensi al proprio operato e al Movimento 5 Stelle ricorrendo all’ipersemplificazione come stile di comunicazione politica ed evidentemente anche come approccio alla (nostra) vita. Salvo poi infilarsi in labirinti (apparentemente) senza uscita, fatti di contraddizioni col passato e probabili pasticci sul futuro, dai quali sbuca semplicemente passando ad altro. ...

Renzi contro la chiusura domenicale dei negozi : “L’obbligo voluto da Di MAIO farà licenziare tanti ragazzi” : Matteo Renzi critica la legge annunciata da Luigi Di Maio che prevede l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e nei weekend per le attività commerciali. "Obbligare tutti alla chiusura domenicale è assurdo, Di Maio cerca visibilità per inseguire Salvini, ma la conseguenza è che migliaia di ragazzi saranno licenziati".Continua a leggere

“Domenica negozi chiusi - ecco da quando”. L’annuncio del ministro Di MAIO : negozi chiusi la domenica, la proposta divide. ”Ridiscutere con atteggiamento non ideologico il ruolo della distribuzione è un primo passo importante e condivisibile”, afferma Enrico Postacchini, delegato per le Politiche commerciali di Confcommercio che sottolinea: “L’obiettivo deve essere quello di evitare gli errori del passato e di valorizzare il nostro modello plurale fatto di piccole, medie e grandi imprese per ...