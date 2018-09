Di Battista | Salvini pompato dai media | non mi preoccupa

Fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul sequestro dei circa 49 milioni di Fondi del...

Alessandro Di Battista contro tutti/ M5s : "Salvini pompato - Renzi un comico". E Di Maio... : Alessandro Di Battista contro tutti. Ultime notizie, esponente Movimento 5 Stelle ne ha per tutti: "Salvini pompato, Renzi un comico". E su Luigi Di Maio...(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 19:20:00 GMT)

Di Battista attacca la Lega : "Salvini pompato dai media. Restituisca il maltolto" : Dibba torna ad attaccare la Lega. Dopo gli affondi di neppure una settimana fa, ora il grillino movimentista si fa ancora spazio tra l"accordo che Lega M5S e Lega al governo. E lo fa parlando in colLegamento dal Guatemala a Otto e mezzo su La7."Sondaggi danno Lega avanti a M5S? - dice Di Battista - Penso che Salvini sia pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Specie Repubblica dice che è fascista pero si comporta come l'istituto ...

(VIDEO) – Di Battista pompate in maniera incredibile Salvini - ma lui è meno pericoloso del Movimento : I giornali pompano Salvini solo perchè è meno pericoloso di Luigi Di Maio Alessandro Di Battista, ‘Per l’establishment la Lega di Salvini è meno pericolosa del Movimento 5 Stelle’, ‘ Noi non siamo sfigatelli che non sappiamo fare politica’ ecco le parole di Alessandro Di Battista, che annuncia inoltre che se le autostrade verranno date nuovamente al popolo italiano, questo governo avrà fatto la cosa più grande che ...

Di Battista - ‘rivoluzionario’ M5s protegge asse con Salvini/ Minzolini : “parodia del Che in repubblica banane” : M5s, Di Battista anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 13:25:00 GMT)

Di Battista si smarca da Salvini : 'Per l'establishment l'obiettivo è far credere che Salvini sia Churchill e noi gli sfigatelli che non riusciamo a fare politica ma non è così e si vedrà anche sul tema autostrade, che per me è la ...

M5s - Di Battista anti-Salvini : "Siamo diversi dalla Lega"/ "Caso Diciotti? Si atteggia - ma non rischia nulla" : M5s, Di Battista anti-Salvini: "Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla". Le ultime notizie sull'ex parlamentare.

Di Battista fa già l'anti-Salvini : "Sui migranti noi diversi dalla Lega" : Di Battista è tornato e già si candida, anzi si nomina ad essere il leader anti-Salvini cui può guardare una buona fetta dell'elettorato pentastellato. Roberto Fico non basatava. O meglio il suo ruolo ...