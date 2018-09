Di Battista | Lega restituisca maltolto | sintonia con Di Maio

Fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul sequestro dei circa 49 milioni di Fondi del...

Fondi lega - Di Battista attacca : 'Restituiscano tutto' : 'La lega deve restituire i soldi fino all'ultimo centesimo e se fossi un militante della lega sarei il primo a chiederlo'. L'ha detto a 'Otto e Mezzo' su La7 Alessandro Di Battista, esponente del M5S ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto». Salvini : «Non li ho proprio» : Incontro questa mattina, a Genova, riferiscono fonti parlamentari, tra i Legali della Lega e i giudici della Procura titolari dell'inchiesta sul Sequestro dei circa 49 milioni di fondi del...

'La Lega restituisca il maltolto' - Di Battista - : Roma, 10 set., askanews, - 'Io e Luigi abbiamo un carattere diverso ma ho sentito da lui e da Bonafede dire che le sentenze si rispettano e quindi la Lega restituisca il maltolto, lo dico con maggiore ...

Fondi Lega - ipotesi prelievo graduale. Di Battista : 'Rendano maltolto' - : Il ricorso contro la sentenza del Riesame per evitare il blocco dei conti sarà presentato entro la settimana ma intanto i Legali del partito lavorano alla possibilità di una rateizzazione. L'ex ...

Alessandro Di Battista - la bordata contro la Lega : 'Devono restituire fino all'ultimo centesimo' : Scoppia la grana tra Lega e Movimento Cinque Stelle, dopo che Alessandro Di Battista , in colLegamento con Otto e mezzo di Lilli Gruber , ha attaccato duramente il partito di Matteo Salvini : 'La Lega ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : 'Restituiscano tutto' : Se vanno in giro per il mondo a cercare soldi e conti della Lega non li trovano perché non ci sono. Stiamo parlando di vicende del passato, la giustizia farà il suo corso, così bisogna dire...', ha ...

Di Battista : "Lega restituisca tutto" : "La Lega deve restituire il maltolto". A dirlo Alessandro Di Battista in collegamento dal Guatemala a Otto e mezzo su La7. "Salvini deve restituire fino all'ultimo centesimo " sottolinea. "Se fossi un ...

Fondi Lega : Di Battista dice : 'Restituisca il maltolto' : La Lega i 49 milioni 'li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro'. 'Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze ...

Di Battista attacca la Lega : "Salvini pompato dai media. Restituisca il maltolto" : Dibba torna ad attaccare la Lega. Dopo gli affondi di neppure una settimana fa, ora il grillino movimentista si fa ancora spazio tra l"accordo che Lega M5S e Lega al governo. E lo fa parlando in colLegamento dal Guatemala a Otto e mezzo su La7."Sondaggi danno Lega avanti a M5S? - dice Di Battista - Penso che Salvini sia pompato dal sistema mediatico in maniera vergognosa. Specie Repubblica dice che è fascista pero si comporta come l'istituto ...

Fondi Lega : Di Battista dice : "Restituisca il maltolto" : La Lega i 49 milioni "li deve restituire fino all'ultimo centesimo, ci mancherebbe altro". "Se io fossi un militante della Lega sarei il primo a chiederlo perché sono quattrini anche miei. Le sentenze si rispettano, quindi restituiscano il maltolto". Lo ha detto l'ex deputato di M5s Alessandro Di Battista a Otto e mezzo in onda stasera, in colLegamento dal Guatemala. "Penso che Salvini sia pompato ...

Di Battista : “La Lega restituisca fino all’ultimo centesimo. Si tira indietro su Anticorruzione? Rischia sputtanamento” : La Lega “deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l’assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto» : Un prelievo 'graduale' per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe questo l'oggetto dell'incontro tra i magistrati genovesi e i Legali del Carroccio...

Di Battista : «La Lega restituisca il maltolto - le sentenze si rispettano» : L’ex parlamentare dei 5 Stelle a «Otto e mezzo»: «Devono rendere fino all’ultimo centesimo: sono soldi dei cittadini, quindi anche miei»