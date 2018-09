Di Battista | «La Lega restituisca il maltolto |  le sentenze si rispettano»

Di Battista : “La Lega restituisca fino all’ultimo centesimo. Si tira indietro su Anticorruzione? Rischia sputtanamento” : La Lega “deve restituire fino all’ultimo centesimo il maltolto: non c’entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l’assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche ...

Sequestro fondi Lega : ipotesi rateizzazione. Di Battista attacca : «Restituiscano tutto» : Un prelievo 'graduale' per consentire alla Lega di proseguire le proprie attività. Sarebbe questo l'oggetto dell'incontro tra i magistrati genovesi e i Legali del Carroccio...

Alessandro Di Battista : "La Lega deve restituire i soldi fino all'ultimo centesimo" : La Lega "deve restituire fino all'ultimo centesimo il maltolto: non c'entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante della Lega gli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati della Lega a restituire l'assegno di fine mandato come ho fatto io. Per me la Lega deve restituire, punto. Perché le sentenze si rispettano perché quei quattrini sono anche ...

Di Battista provoca la Lega : "Su Autostrade non è chiara" : Alessandro Di Battista dal suo buen retiro in Guatemala non le manda a dire a Matteo Salvini, a Giancarlo Giorgetti e alla Lega alleata di governo con il suo M5s. Secondo "Dibba", lo scopo dell'establishment è quello di far passare Matteo Salvini come "Churchill" e i grillini come "sfigatelli che non sanno fare politica". Segui su affaritaliani.it

DI Battista - LA ‘CARTA’ M5S PER LA CRISI DI GOVERNO/ Attacca Lega e dem : “Salvini propaganda - Pd morto” : M5s, Di BATTISTA anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:55:00 GMT)

Di Battista : “Salvini? Vedremo vero volto Lega”/ M5s ultime notizie : “Pd? Partito morto - fa solo passerelle” : M5s, Di Battista anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 22:50:00 GMT)

DI Battista ANTI-SALVINI “M5S DIVERSI DA LEGA”/ “Carroccio leale? Si vedrà su nazionalizzazione autostrade” : M5s, Di BATTISTA ANTI-SALVINI: “Siamo DIVERSI dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 19:50:00 GMT)

M5s - Di Battista anti-Salvini : "Siamo diversi dalla Lega"/ "Caso Diciotti? Si atteggia - ma non rischia nulla" : M5s, Di Battista anti-Salvini: "Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla". Le ultime notizie sull'ex parlamentare.

Autostrade - Di Battista : “Revoca della concessione è test per la Lega - si vedrà la sua voglia di cambiamento” : “La voglia di cambiare radicalmente le cose della Lega salviniana si vedrà presto, sulla revoca della concessione ad Autostrade”. Lo ha detto in colLegamento dal Guatemala l’ex deputato del Movimento 5 stelle, Alessandro Di Battista, sul palco de La Confessione di Peter Gomez durante la festa de Il Fatto Quotidiano alla Versiliana. “Ho già sentito Giorgetti dire ‘non facciamo ammuina‘ o di ‘andarci ...

M5s - Di Battista anti-Salvini : “Siamo diversi dalla Lega”/ “Caso Diciotti? Si atteggia - ma non rischia nulla” : M5s, Di Battista anti-Salvini: “Siamo diversi dalla Lega. Caso Diciotti? Si atteggia, ma non rischia nulla”. Le ultime notizie sull'ex parlamentare: si parla di un ritorno ma...(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Di Battista fa già l'anti-Salvini : "Sui migranti noi diversi dalla Lega" : Di Battista è tornato e già si candida, anzi si nomina ad essere il leader anti-Salvini cui può guardare una buona fetta dell'elettorato pentastellato. Roberto Fico non basatava. O meglio il suo ruolo ...

Di Maio : «Nel 2019 il reddito di cittadinanza deve partire» E Di Battista sfida la Lega : «Li aspettiamo su Autostrade» : Il leader M5S: Presto via dall’Afghanistan. Tre priorità: flat tax, reddito di cittadinanza e Fornero

Alessandro Di Battista : "Tap e Tav opere inutili"/ Video ultime notizie : si riapre conflitto tra M5s e Lega : Alessandro Di Battista: "Tap e Tav opere inutili", Video. Si riapre conflitto tra M5s e la Lega sul tema. Le ultime notizie.

Alessandro Di Battista : “Tap e Tav opere inutili”/ Video ultime notizie : si riapre conflitto tra M5s e Lega : Alessandro Di Battista: “Tap e Tav opere inutili, M5s ribadisca no”. E così si riapre conflitto con la Lega sul tema. Le ultime notizie: il Video dell'ex deputato da Puerto Escondido(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:30:00 GMT)