DI BATTISTA BRANDISCE LA BANDIERA DELL' ANTICORRUZIONE CONTRO LA LEGA

(Di lunedì 10 settembre 2018) Traccia un solco grande quasi quanto l'oceano che li separa. Non è la prima volta che Alessandro Diin colmento dal Guatemala, usa toni incendiaril'alleato di governo, ma ora a differenza del passato il grillino più pasionario di tutti, come fosse un'arma di distruzione, laa giustizia ela. E lo fa in un modo talmente irruento che crea più di qualche imbarazzo tra i vertici M5s che non vogliono rompere con l'alleato di governo e nello stesso tempo sono consapevoli che dentro il Movimento c'è una fronda che aspetta il ritorno'ex deputato.Nonostante durante la trasmissione "Otto e mezzo" Dipiù volte loderà l'amico Luigi Di Maio, appare evidente come per il vicepremier grillino adesso sarà sempre più difficile coprire questo solco dentro il ...