Di Battista attacca la Lega | Salvini pompato dai media Restituisca il

ilgiornale

: Fondi Lega, ricorso entro la settimana. Ipotesi prelievo graduale dai conti. Di Battista attacca -… - GiostraGiacomo : Fondi Lega, ricorso entro la settimana. Ipotesi prelievo graduale dai conti. Di Battista attacca -… - MonicaMirtoBlu : RT @danielecina: Fondi Lega, ipotesi rateizzazione. Ma Di Battista attacca: 'Restituiscano fino all'ultimo centesimo' - ILFortebraccio : Fondi Lega, ipotesi rateizzazione. Ma Di Battista attacca: 'Restituiscano fino all'ultimo centesimo'… -

(Di lunedì 10 settembre 2018) Dibba torna adre la. Dopo gli affondi di neppure una settimana fa, ora il grillino movimentista si fa ancora spazio tra l"accordo cheM5S eal governo. E lo fa parlando in colmento dal Guatemala a Otto e mezzo su La7."Sondaggi dannoavanti a M5S? - dice Di- Penso chesiadal sistematico in maniera vergognosa. Specie Repubblica dice che è fascista pero si comporta come l'istituto Luce con Mussolini ma alla fine conteranno i fatti".Ma le parole più dure le riserva parlando della sentenza sul sequestro dei fondi al Carroccio. Per Dibba la"deve restituire fino all"ultimo centesimo il maltolto: non c"entra niente il processo politico, ma quando mai? Se fossi un militante dellagli chiederei di restituirli perché sono soldi dei cittadini. Iniziassero i parlamentari trombati dellaa restituire l"assegno di fine ...