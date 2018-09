Debutto col botto negli UK per Spider-Man | è il gioco venduto più velocemente in questo

"Con Vieni da me Debutto su Raiuno a colpi di interviste ai vip - giochi e social" : Chiuso il capitolo di Detto Fatto, Caterina Balivo ha una gran voglia di parlare della sua nuova avventura televisiva su Rai 1, il talk Vieni da me di cui è anche autrice, oltre che conduttrice (in diretta dal lunedì al venerdì alle 14, da oggi). E lo fa con dovizia di particolari. Ma poi il pensiero va a lui. A Guido Maria Brera, suo marito. Cui dedica un ringraziamento specialeCosa dobbiamo aspettarci da Vieni da me?"Il programma è ispirato al ...

Seedorf - il Debutto col Camerun è un disastro solo pari con le Isole Comore : ROMA - Clarence Seedorf non decolla. Dopo la retrocessione con il Deportivo La Coruña nella Liga dello scorso anno, il debutto con il Camerun non ha entusiasmato, anzi. Contro le Isole Comore, ...

Vincono Brasile - Argentina - Uruguay e Colombia. Simeone segna al Debutto : ROMA - Le grandi del Sudamerica non steccano. Nella notte italiana amichevoli internazionali e vittorie per Brasile, Argentina, Colombia e Uruguay . La Selecao di Tite vince 2-0 nel New Jersey in casa ...

MotoGP – “Squadra stupida” - “Pericoloso” e “Poveraccio” : Crutchlow - Marquez e Valentino Rossi criticano il Debutto di Ponsson : debutto molto criticato quello di Ponsson: i piloti ritengono inaedugata la scelta della Ducati Avintia di far debuttare il francese, sostituto di Rabat, praticamente senza aver mai guidato in MotoGP Dopo il grave infortunio occorso a Tito Rabat nelle FP4 di Silverstone, la Ducati Avintia ha deciso di rimpiazzare lo spagnolo con il giovane Christophe Ponsson. Il pilota, che fino ad ora ha corso nella serie spagnola Superstock 1000, è sceso ...

Cristiano Ronaldo - video gol Debutto con la Juventus/ Villar Perosa : CR7 dà già spettacolo in campo : Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus nell’amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:18:00 GMT)

Milan - Higuain gol al Debutto col Real. Maldini : "È un centravanti vero" : Gonzalo Higuain fa rima con gol dai tempi del River Plate. Ecco perché stupisce fino a un certo punto la tempistica della prima gemma colorata di rosso e nero. Tre minuti e trenta secondi per un ...

Shakespeare in love - in versione italiana al Teatro Romano - Verona - mercoledì 25 luglio 2018 - con repliche fino al 28 . Debutto nazionale. : mercoledì 25 luglio 2018, nell'ambito della settantesima Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, è stato in scena Shakespeare in love, in versione italiana, spettacolo tratto dalla ...

Focus Ascolti : Fotografia del pubblico del Debutto di The good doctor su Rai1 : Sorpresa ieri sera su Rai1 con la nuova serie The good doctor che attrae oltre 5 milioni di telespettatori ed oltre il 25% di share in pieno luglio svelando come si possa arrivare a risultati come questi anche con un telefilm d'importazione, nel caso americano. Sono certamente lontani i tempi in cui Rai1 trasmise Dallas il mercoledì in prime time, telefilm questo che fu poi preso da Canale5 e che servì proprio per lanciare la rete ...

Ascolti tv - per Temptation Island il miglior Debutto di sempre : La quinta edizione di Temptation Island su Canale 5 segna una partenza record. Il programma è il più visto della serata e segna il miglior debutto di sempre con 3.751.000 telespettatori e il 21.24% di share (che sale al 24.72% sul target pregiato dei 15-64enni). Il docu-reality ha toccato picchi del 35% di share e 4.337.000 di telespettatori (alle ore 21.54). Boom anche tra i giovanissimi: 41.28% di share sul target 15-24 anni, quasi il 40% sui ...

Temptation Island vola negli ascolti - Giancarlo Scheri - direttore di Canale 5 : 'Miglior Debutto di sempre' : Promessa mantenuta, Temptation Island non delude e la puntata di esordio fa il boom di ascolti. Oltre 3.751.000 telespettatori con uno share 21,24%, hanno guardato il docu reality condotto da Filippo ...

Debutto incolore in Borsa per gli smartphone cinesi low-cost : MILANO - Gli smartphone cinesi a basso costo hanno un impatto non proprio morbido con il mercato. Xiaomi, la produttrice di telefonini fondata soltanto otto anni fa, ha fatto il suo Debutto alla Borsa ...

Ascolti TV | Martedì 3 luglio 2018. Colombia-Inghilterra 39.2% - Balalaika 18.7%. Solo il 9.8% per il Debutto di Velvet Collection : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 2.033.000 spettatori pari al 9.8% di share. Su Canale 5 Colombia-Inghilterra ha raccolto davanti al video 8.659.000 spettatori pari al 39.2% di share e Balalaika 2.064.000 (18.7%). Su Rai2 NCIS ha interessato 939.000 spettatori pari al 4% di share e Rosewood ne ha interessati 829.000 (3.9%). Su Italia 1 The Twilight Saga: Eclipse ha catturato l’attenzione di 1.076.000 spettatori ...