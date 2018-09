Dai laboratori Bio-on una nuova grande scoperta | anche dall’olio di frittura usato nasce

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 settembre 2018) Bio-on, quotata all’AIM su Borsa Italiana e attiva nel settore della bioplastica di alta qualità, presenta una: è possibile utilizzare olio di, per produrre Minerv PHAs, il rivoluzionario biopolimero di Bio-on, naturale e biodegradabile al 100%. “Questa importante novità è il risultato di due anni di ricerche e permette di attingere alle enormi quantità di questo prodotto di scarto – spiega Marco Astorri, Presidente e Ceo di Bio-on – soprattutto in mercati come quello del Nord America e dell’Asia, dove il consumo di cibi fritti è elevato e la quantità di olio esausto supera, secondo una nostra stima, il miliardo di litri al giorno. Un prodotto di scarto, che va smaltito con costi,ambientali elevati, diventa per noi una “materia prima” con cui alimentare i batteri che producono bioplastica PHAs ...