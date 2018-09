Da 6 mesi senza stipendio | operatori del 118 in sciopero della fame | Ora basta

Verona - massacra clochard con una bottiglia : arrestato/ Ultime notizie - lite senza motivo : patteggia 6 mesi : Verona, massacra clochard con una bottiglia: arrestato cameriere 25enne dello Sri Lanka. Oggi processo per direttissima: l'aggressore patteggia sei mesi.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:24:00 GMT)

Brescia - 10 anni da supplente : il Tar dà ragione al prof e condanna il ministero a pagargli "i mesi senza lavoro" : Entro quattro mesi il docente dovrà essere risarcito. Il docente chiede 25mila euro. La decisione sulla base di una sentenza civile: "Illegittima la reiterazione dei rapporti a tempo determinato"

Oleg Sentsov - tre mesi senza cibo : 'Ora basta - dichiariamo il 14 agosto THE OLEG SENTSOV DAY!' : ... non restiamo a guardare OLEG SENTSOV morire dichiariamo il 14 agosto, THE OLEG SENTSOV DAY! I media di tutto il mondo, i capi di stato, i ministri degli esteri, i membri dei parlamenti nazionali e ...

Blablacar - dà passaggio a due stranieri irregolari (senza saperlo) : condannato a 9 mesi : Il 26enne italiano ha scoperto solo alla frontiera che i due stranieri con cui condivideva il viaggio non avevano i documenti in regola. Gli è stato contestato il reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare

Dl Dignità - incentivi e voucher : senza causale assunzione dopo 12 mesi : l ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio annuncia 300 milioni di incentivi alle imprese per la stabilizzazione dei contratti a termine -

Editoria : Asp - solidarietà a giornalisti ‘Velino’ da due mesi senza stipendio : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – L’Associazione stampa parlamentare, in una nota, esprime “vicinanza ai colleghi del ‘Velino’, senza stipendio da oltre due mesi. Nonostante una cassa integrazione al 70%, sembra non esserci alcun segnale da parte dell’editore/direttore di voler invertire la rotta. Il cuore delle notizie dell’Agenzia è sempre stata l’informazione politico-parlamentare e l’Asp ...

Vicenza - intervento chirurgico al cervello di bimba di 10 mesi : “Le abbiamo salvato la vita - operazione senza precedenti” : Un tempo quando arrivava in ospedale un neonato o un bambino molto piccolo con una emorragia cerebrale, i medici allargavano le braccia e dicevano: tamponiano, sperando che non si verifichino nel tempo gravi danni al cervello. Adesso una nuova strada chirurgica è stata aperta. “abbiamo salvato la vita a una bambina di appena 10 mesi con un intervento al cervello unico in Italia e senza precedenti anche nel resto del mondo”. Questo ...

Melegatti - dipendenti senza stipendio da mesi : scende in campo anche l'Hellas : Lo stabilimento Melegatti di San Giovanni Lupatolo, nel veronese, ha smesso di produrre il celebre pandoro, chiudendo i battenti per