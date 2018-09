Crollo ponte Morandi | al via i primi interrogatori in procura Ecco cosa chiese la notte

Crollo ponte - oggi primo interrogatorio : 18.20 primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell' ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi.I magistrati hanno ascoltato, come persona informata dei fatti, Enrico Valeri, responsabile del coordinamento della viabilità di Autostrade. La notte del 14 agosto, giorno della tragedia, Valeri scrisse al Cesi, società di consulenza ingegneristica e strutturale, per farsi mandare lo studio sul ponte Morandi ...

Crollo ponte Genova : venerdì le prime installazioni dei sensori : Sono stati effettuati oggi i primi sopralluoghi dei Vigili del fuoco e delle aziende che dovranno installare i sensori sui monconi di Ponte Morandi. Secondo l’iter deciso durante la riunione negli uffici del Comune di Genova, tenuta stamani, se le condizioni meteo lo permetteranno, venerdì 14 settembre potrebbero essere avviate le prime installazioni degli strumenti utili al monitoraggio. L'articolo Crollo Ponte Genova: venerdì le prime ...

Crollo ponte Morandi - Di Maio : “Nazionalizzeremo Autostrade - trovato accordo con Salvini” : Tornando a parlare della nazionalizzazione della rete autostradale italiana, il vicepremier Luigi Di Maio ha dichiarato: "Ci sono due possibilità: o tornano ad Aspi - ed è da pazzi - oppure ci facciamo colonizzare. Quindi necessariamente devono tornare allo Stato e per due ragioni: meno pedaggi e tutti i soldi dei pedaggi li mettiamo nella manutenzione invece che nelle tasche di Benetton".Continua a leggere

Crollo ponte Genova - Legambiente : “Smaltire le macerie in modo corretto” : Legambiente sottopone al governo nazionale e locale la questione della gestione delle macerie del viadotto Morandi a Genova. “In questi giorni si è avuta una accelerazione nelle scelte che riguardano la demolizione del Viadotto Morandi, con l’annuncio che entro fine settembre sarà presentato un piano per la sua demolizione –, esordisce la lettera indirizzata dal presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, e dal ...

Ponte Morandi : ecco perché il Crollo era inevitabile : Il New York Times ha ricostruito i fatti di Genova cercando di capire come siano davvero andate le cose

Crollo ponte Genova : il 14 settembre la città si ferma un minuto alle 11 : 36 per ricordare le vittime : “La mattina del 14 settembre, alle 11:36, quando ahimè il ponte è crollato con quello che è seguito in termini di lutto e dolore, la città si fermerà. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare per ricordare per un minuto le vittime“: lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della Liguria Giovanni Toti, annunciando una giornata di commemorazione per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto ...

Crollo ponte Genova - il sindaco : demolizione da fine mese : “Se ci danno tutte le autorizzazioni, i tempi tecnici sono che a fine mese, prima settimana di ottobre si puo’ cominciare la demolizione. Questo secondo le informazioni che ho disponibili a oggi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento al ponte Morandi. L'articolo Crollo ponte Genova, il sindaco: demolizione da fine mese sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Genova : riunione operativa su sensori e monitoraggio : E’ in programma oggi a Genova una riunione operativa tra i soggetti coinvolti nel monitoraggio dei due monconi del ponte Morandi: siederanno al tavolo Comune di Genova, rappresentanti dei Vigili del fuoco, commissione di esperti e l’azienda che fornirà i sensori. L’incontro è preparatorio per l’installazione dei sensori che consentiranno agli sfollati di poter temporaneamente rientrare nelle proprie case per recuperare ...

Crollo ponte Morandi - ricostruzione sì ma non senza anche polemiche : Teleborsa, - "Nei prossimi giorni depositiamo un decreto legge con importantissime misure per Genova e i Genovesi". Lo ha annunciato del Ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli in merito alla ...

Pasquale e Graziella - un amore nato dopo il Crollo del ponte Morandi : "Insieme ci sentiamo più forti" : Vivono insieme nello stesso albergo, da sfollati, in attesa di una nuova casa. Ottantasei anni lui, ottantatré lei, trovano...

Crollo ponte Genova - AIDAA : una lanterna in più per ricordare gli animali coinvolti : “Una lanterna in più, diversa dalle altre 43 che ricordano le persone che sono morte con il Crollo del ponte Morandi a Genova, al progetto di Renzo Piano si aggiunga una lanterna in più per ricordare che in quella tragedia ha perso la vita anche una micia, ma che invece un cane è stato estratto miracolosamente vivo dalle macerie, insomma una lanterna rossa che richiami nello stesso tempo dolore e speranza“: questo è l’appello ...

Dopo il Crollo del ponte Morandi. Senn : 'Le nuove opere sono necessarie per lo sviluppo del Paese' : Pensi che nei lavori per il tunnel del Gottardo, la più lunga galleria del mondo, in Svizzera hanno costruito delle teleferiche per il trasporto del materiale di risulta, così da evitare l'...

L’inchiesta del New York Times sul Crollo del ponte Morandi a Genova : Con elaborazioni grafiche e interviste a decine di persone, e grazie a un video mai diffuso, ha ricostruito la dinamica del crollo The post L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova appeared first on Il Post.