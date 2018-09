Crollo Genova | Toti | ricostruzione spetta a istituzioni locali

Crollo ponte Genova : il 14 settembre la città si ferma un minuto alle 11 : 36 per ricordare le vittime : “La mattina del 14 settembre, alle 11:36, quando ahimè il ponte è crollato con quello che è seguito in termini di lutto e dolore, la città si fermerà. Abbiamo chiesto a tutti di partecipare per ricordare per un minuto le vittime“: lo ha dichiarato in conferenza stampa il presidente della Liguria Giovanni Toti, annunciando una giornata di commemorazione per le vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto ...

Crollo ponte Genova - il sindaco : demolizione da fine mese : “Se ci danno tutte le autorizzazioni, i tempi tecnici sono che a fine mese, prima settimana di ottobre si puo’ cominciare la demolizione. Questo secondo le informazioni che ho disponibili a oggi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento al ponte Morandi. L'articolo Crollo ponte Genova, il sindaco: demolizione da fine mese sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Genova : riunione operativa su sensori e monitoraggio : E’ in programma oggi a Genova una riunione operativa tra i soggetti coinvolti nel monitoraggio dei due monconi del ponte Morandi: siederanno al tavolo Comune di Genova, rappresentanti dei Vigili del fuoco, commissione di esperti e l’azienda che fornirà i sensori. L’incontro è preparatorio per l’installazione dei sensori che consentiranno agli sfollati di poter temporaneamente rientrare nelle proprie case per recuperare ...

Crollo ponte Genova - AIDAA : una lanterna in più per ricordare gli animali coinvolti : “Una lanterna in più, diversa dalle altre 43 che ricordano le persone che sono morte con il Crollo del ponte Morandi a Genova, al progetto di Renzo Piano si aggiunga una lanterna in più per ricordare che in quella tragedia ha perso la vita anche una micia, ma che invece un cane è stato estratto miracolosamente vivo dalle macerie, insomma una lanterna rossa che richiami nello stesso tempo dolore e speranza“: questo è l’appello ...

L’inchiesta del New York Times sul Crollo del ponte Morandi a Genova : Con elaborazioni grafiche e interviste a decine di persone, e grazie a un video mai diffuso, ha ricostruito la dinamica del crollo The post L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova appeared first on Il Post.

Crollo Genova - Toti risponde a Toninelli : pensi al ministero - gli sfollati sono sistemati : Il titolare delle Infrastrutture, in un tweet, invita il governatore "a non fare politica su Genova: Autostrade non ricostruirà il ponte". La replica: "Mi sembra che Toninelli debba preoccuparsi del suo ministero, visto che i membri della Commissione ruotano più rapidamente che giocatori in una partita di calcio".

Crollo ponte Morandi - via libera per i sensori/ Genova ultime notizie : Cozzi - “abbiamo a cuore gli sfollati” : Crollo ponte Morandi: 2 gli incidenti probatori. ultime notizie, sensori in ritardo: quando arriveranno? Prosegue a rilento l'istallazione degli strumenti di sicurezza(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 17:36:00 GMT)

Crollo ponte Genova : via libera dalla procura per i sensori : La procura di Genova ha dato il nulla osta in riferimento all’installazione dei sensori utili per il monitoraggio dei monconi del ponte Morandi, consentendo in tal modo l’avvio delle operazioni. Il sostituto procuratore Stefano Terrile ne ha dato comunicazione a Giovanni Toti, presidente della Regione e commissario per l’emergenza di ponte Morandi. La Commissione tecnica del Commissario per l’emergenza ha già individuato ...

Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul Crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova : Il dirigente del ministero dei Trasporti Bruno Santoro si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova in relazione al crollo del ponte. Lo ha annunciato con una The post Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova appeared first on Il Post.

Crollo ponte Genova - Ministro Toninelli : “Evitare altre tragedie - intervenire su A24 e A25” : “Il Crollo di Genova e’ un evento che mai sarebbe dovuto succedere e che non dovra’ ripetersi. Con la morte nel cuore ci siamo subito rimboccati le maniche. Abbiamo stanziato dei fondi per le prime necessita’ e ci accingiamo a varare un decreto che assicuri al capoluogo ligure quella rinascita che si merita. Inoltre abbiamo avviato una mappatura delle criticita’ esistenti nelle infrastrutture di tutta Italia e ...

Crollo ponte Genova - la storia di Pasquale e Graziella : “Noi - sfollati - ci siamo innamorati” : La storia d'amore, nata tra le macerie del ponte Morandi di Genova, di Graziella Pistorio e Pasquale Rainieri, 86 anni lui e 83 lei. Entrambi sfollati, sono rimasti sempre insieme dopo la tragedia del 14 agosto. "Vivere tutto ciò assieme è fondamentale".Continua a leggere

Ponte Morandi Genova : due incidenti probatori/ Ultime notizie Crollo : iniziato iter per installazione sensori : Ponte Morandi Genova: e-mail dopo il crollo. Ultime notizie, così i super-consulenti hanno cambiato versione: spedita un'email sospetta nella notte fra il 14 e il 15 agosto(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 22:48:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Conte : 'Non siamo per le nazionalizzazioni' : "Non siamo per le nazionalizzazioni e privatizzazioni ma per una gestione efficiente delle risorse pubbliche". A chiarirlo è il premier, Giuseppe Conte, tornando a parlare del Crollo del ponte Morandi ...