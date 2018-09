Crollo del ponte Morandi | al via i primi interrogatori in procura

Crollo ponte Morandi - al via i primi interrogatori in procura. Ecco cosa chiese la notte della tragedia un manager di Autostrade : Primo interrogatorio, negli uffici del palazzo di giustizia di Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi che ha travolto ed ucciso 43 persone e ha lasciato senza casa centinaia ...

Genova - iniziano gli interrogatori. E spunta una mail di Autostrade il giorno del Crollo : La sera del 14 agosto, poche ore dopo il crollo del Morandi e la morte di 43 persone, Enrico Valeri, geometra ma soprattutto responsabile del coordinamento viabilità e operazioni di Autostrade, contattò i vertici di Cesi. All’istituto che nel 2015 realizzò uno studio sui tiranti del Morandi decisamente allarmante («occorre installare un sistema di ...

SONDAGGI POLITICI/ Coalizione Lega-FI-FdI al 45% : Crollo del Centrosinistra e ‘anomalia’ M5s : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Salvini doppia il Pd, Lega boom al 33%. M5s tiene, ancora crisi per Forza Italia e Berlusconi(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Pasquale e Graziella - un amore nato dopo il Crollo del ponte Morandi : "Insieme ci sentiamo più forti" : Vivono insieme nello stesso albergo, da sfollati, in attesa di una nuova casa. Ottantasei anni lui, ottantatré lei, trovano...

La storia di Red Dead Redemption 2 mostrerà il Crollo della gang di Van Der Linde : Molti di voi si staranno chiedendo come si svilupperà la storia per il prossimo Red Dead Redemption 2 e se Rockstar sarà in grado o meno di riacquisire la magia del racconto del primo gioco, un elemento che lo ha reso un titolo molto amato. Ora, ovviamente, dovremo aspettare che l'attesissimo titolo venga effettivamente pubblicato prima di poter esprimere un giudizio in merito, ma abbiamo qualche indizio su dove la storia potrebbe ...

Dopo il Crollo del ponte Morandi. Senn : 'Le nuove opere sono necessarie per lo sviluppo del Paese' : Pensi che nei lavori per il tunnel del Gottardo, la più lunga galleria del mondo, in Svizzera hanno costruito delle teleferiche per il trasporto del materiale di risulta, così da evitare l'...

L’inchiesta del New York Times sul Crollo del ponte Morandi a Genova : Con elaborazioni grafiche e interviste a decine di persone, e grazie a un video mai diffuso, ha ricostruito la dinamica del crollo The post L’inchiesta del New York Times sul crollo del ponte Morandi a Genova appeared first on Il Post.

Di Maio : Autostrade responsabili del Crollo : "In questi giorni si parla di manutenzione delle infrastrutture perche' c'e' stata una tragedia ad agosto e a Genova. Il ponte Morandi ha dei responsabili che si chiamano Autostrade per l'Italia, ...

Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul Crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova : Il dirigente del ministero dei Trasporti Bruno Santoro si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova in relazione al crollo del ponte. Lo ha annunciato con una The post Un dirigente del ministero dei Trasporti si è dimesso dalla commissione ispettiva sul crollo del ponte Morandi dopo essere finito fra gli indagati della procura di Genova appeared first on Il Post.

Crollo ponte Morandi : Bruno Santoro - già indagato - si dimette dalla Commissione del Mit : Il Ministero dei Trasporti ha annunciato le dimissioni dalla Commissione ispettiva sul Crollo del ponte Morandi di Genova dell'ingegnere Bruno Santoro, che è tra i 20 indagati per il disastro. Intanto, Di Maio su Facebook: "In arrivo brutte sorprese per Autostrade".Continua a leggere

Crollo del ponte Morandi : è braccio di ferro sulla ricostruzione : Ancora non è chiaro chi, tra Regione e Governo, deve gestire la crisi. E' scontro tra Toti e Di Maio sul ruolo di Autostrade -

Sky Atlantic indaga su ascesa e Crollo delle gang latino americane a Milano : Barrio 18, Ms13, Latin King, Trinitarios. Sono i nomi delle gang latino-americane che negli ultimi anni, senza quasi che i cittadini se ne accorgessero, hanno scatenato una guerra tra bande a Milano. Una vera e propria spirale di violenza, raccontata nella docu-serie “Barrio Milano - ascesa e crollo delle gang latino americane”, in onda per due settimane domenica 9 settembre e domenica 16 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e ...

Quella mail nella notte del Crollo del ponte : "Vizio progettuale originario" : Una mail notturna che scagionerebbe Autostrade da qualsiasi responsabilità riguardante il crollo del ponte Morandi, crollo che ha causato la morte di 43 persone. Ed è verso la mezzanotte del 14 agosto che Autostrade, tramite il manager Enrico Valeri, contatta Ismes/Cesi, richiedendo che inoltrino di nuovo il report sugli stralli del maggio 2016. Ismes manda così una mail intorno alla mezzanotte con un accompagnamento ...

Le molteplici anomalie del Crollo del ponte di Genova : La tragedia del crollo del ponte “Morandi” del 14 agosto 2018 ci mostra una lunga serie di anomalie, verificatesi sin