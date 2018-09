Crescita debole nei paesi OCSE | leading indicator in calo a luglio

TRIA - “MENO Crescita IN ITALIA MA NO ANELLO DEBOLE UE”/ Di Maio - “si faranno flat tax e reddito“ : TRIA , i mercati e il caos nel Governo: "no finanza allegra, ITALIA rispetta gli impegni", ma altolà dalla Lega. Borghi, "decideremo", mentre Garavaglia, "serve deroga tetto 3%"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Tria : "In Italia meno Crescita - da stop Bce contraccolpo ma non siamo anello debole dell'Ue" : Lo spiega il ministro dell' Economia Tria, in un'intervista, in cui inoltre dice di non credere che il Paese stia tornando ad essere l'anello debole dell'Eurozona e ridabisce: "Il nostro non è per ...