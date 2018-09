Cosa prevede la proposta di legge della Lega sull' affido dei figli che cancella l' assegno

huffingtonpost

(Di lunedì 10 settembre 2018) L'coniugale non si tocca, ma vieneto quello di mantenimento e si introduce la figura del mediatore familiare in caso di separazione con minori. La contribuzione per i bisogni del minore rimane caposaldo e sarà proporzionale alle capacità economiche dei due genitori che però pagheranno direttamente le spese dei. Inoltre, non sarà toccata la normativa antiviolenza. Sono questi i principali contenuti del disegno di, presentato dae M5s, che modifica la disciplina dell'condiviso deiminori per i genitori divorziati e che oggi ha preso il via in commissione al Senato.A spiegarlo è il primo firmatario Simone Pillon: 'Con la nostra riforma, le istanze del minore saranno punto fermo e bussola nella complicata gestione che una separazione comporta. Tempi paritetici di frequentazione, lotta ad ogni rifiuto ...