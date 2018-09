Controlli Polizia Milano 3 6 settembre 2018 | elenco reati

Polizia - Controlli più intensi sul territorio : arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia : Polizia di Stato " controlli straordinari del territorio " un arresto, 12 denunce e perquisizioni. Negli ultimi tre giorni, anche in considerazione del maggior flusso turistico che ha interessato la ...

Milano : Controlli Polizia locale nei mercati - 573 sequestri merce : Milano, 21 ago. (AdnKronos) - La polizia locale nei primi sette mesi del 2018 ha effettuato nelle aree dei mercati di Milano 503 controlli. Nel corso dei controlli sono state emesse 3.321 sanzioni per sosta irregolare e 442 multe a operatori abusivi e sono state rimosse 1.035 auto che impedivano gli

Violenti Controlli anti migranti della polizia francese al confine con l'Italia : è polemica : In un video la denuncia dell'organizzazione Progetto20k : "Ennesimo rastrellamento, amarezza per la reazione violenta degli agenti"

Serrati Controlli da parte della Polizia di Stato per la sicurezza dei cittadini : La Polizia di Stato e specificatamente la Sezione Polizia Stradale di Avellino, diretta dal Vice Questore Aggiunto dr. Renato Alfano, in attuazione a precise direttive del Dipartimento di Pubblica ...

Test alcolemici - ritiro delle patenti e punti decurtati. Ferragosto di Controlli per la Polizia di Stato - : Sono tante, tantissime le autovetture e i mezzi di trasporto in generale che, nel periodo estivo, si riversano sulle strade che conducono alle marine del Salento. Sono in centinaia di migliaia, tra ...

Controlli antidroga della polizia a Capri - 'Pocho' scopre 40 grammi e numerose piante di marijuana : Capri - L'infallibile fiuto di Pocho, il noto cane antidroga del Reparto Cinofili della polizia di Napoli, ha colpito anche a Capri. Nel weekend il personale del commissariato di Capri, coordinato dal ...

Controlli della polizia nelle 10 principali stazioni : Nove arresti, 35 indagati, 53 sanzioni amministrative elevate, 37 sequestri eseguiti e 10 allontanamenti in base alla normativa sul 'daspo urbano' su un totale di 4.162 persone controllate: è il ...

Controlli straordinari della Polizia in 10 stazioni ferroviarie : 10 daspo : Si è conclusa la giornata di Controlli straordinari denominata "Summer clean station", presso 10 delle principali stazioni nazionali: Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova P. Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale. L'operazione ad alto impatto negli scali ferroviari e relative adiacenze è stata disposta dal Capo della Polizia - ...

Castelvetrano - Controlli della Polizia a b&b e strutture ricettive. Sei denunciati : Nel corso delle ultime settimane personale del Commissariato di Polizia di Castelvetrano ha intrapreso un capillare controllo delle strutture ricettive presenti nel Comune di Castelvetrano - Selinunte,...

Firenze. Sicurezza stradale : proseguono i Controlli della Polizia Municipale : Continua l’attenzione della Polizia Municipale per la Sicurezza stradale. Nei giorni scorsi le pattuglie del distaccamento di Rifredi hanno fermato

La Polizia intensifica i Controlli in Piazza della Pace - denunciate tre giovani : Tre giovani rumene, fermate in due occasioni diverse, sempre nella stessa zona: il parcheggio di Piazza della Pace di Orvieto, nei pressi della stazione ferroviaria, un'area tenuta sotto stretta ...

Torino. Polizia Municipale : Controlli sul fiume Po : Oggi, mercoledì 8 agosto, agenti del Comando della VIII Sezione Circoscrizionale San Salvario/Borgo Po, con i colleghi della VII Sezione

Polizia Ragusa - Controlli nel settore meccatronica : verbale da 5 mila euro : Proseguono i controlli della Polizia di Stato nel settore della meccatronica in provincia di Ragusa. verbale da oltre 5 mila euro e sequestro attrezzi