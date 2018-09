Conte rinuncia alla cattedra alla Sapienza | “Lo faccio solo per sensibilità personale”

Conte fa rinviare concorso Sapienza - poi rinuncia/ Video - “sensibilità personale : domanda cattedra a febbraio” : Conte non ha rinunciato al concorso in università La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:40:00 GMT)

Conte rinuncia al concorso - ma nega il conflitto d'interessi - : Roma, 10 set., askanews, - 'Nessun conflitto di interessi. Rinuncio esclusivamente per una personale sensibilità'. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a proposito di una sua ...

Dopo le accuse sulla mancata rinuncia al concorso - Conte : “Niente cattedra - lo faccio per sensibilità personale” : «Rinuncio. Opero questa scelta per ragioni di personale sensibilità». Così il premier Giuseppe Conte, in una diretta Facebook, risponde alle accuse che oggi Politico.eu gli ha rivolto scrivendo: «Il primo ministro italiano Giuseppe Conte - si legge sul sito - non ha ritirato la sua candidatura per una prestigiosa posizione universitaria, nonostant...

Conte non rinuncia al concorso alla Sapienza : Il premier ha solo rinviato l'esame di lingua inglese che avrebbe dovuto sostenere oggi. NYT: 'sta cercando un lavoro di riserva?' - Il premier Giuseppe Conte non avrebbe ritirato la sua candidatura ...

Concorso alla Sapienza - Conte non ha rinunciato. «Esame d'inglese solo rinviato» : Il premier e prof Giuseppe Conte considera un suo diritto trasferirsi, dopo l'aspettativa per il ruolo politico che sta ricoprendo, dall'università di Firenze a quella di Roma....

Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza - dice Politico : Secondo il sito di informazione Politico.eu, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza di Roma, come aveva detto che avrebbe fatto dopo che Politico stesso aveva dato la notizia di un suo The post Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza, dice Politico appeared first on Il Post.

Concorso alla Sapienza - Conte non ha rinunciato. 'Esame d'inglese solo rinviato' : Il premier e prof Giuseppe Conte considera un suo diritto trasferirsi, dopo l'aspettativa per il ruolo politico che sta ricoprendo, dall'università di Firenze a quella di Roma. Dunque oggi non ha ...

