Conte non si è ritirato da concorso

Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso a La Sapienza (ha solo chiesto di rimandare la prova) : Il Presidente del Consiglio aveva spiegato di voler "riconsiderare la domanda" per il concorso da professore a La Sapienza dopo lo scoop di Politico.eu e oggi non si è presentato alla prova d'inglese. In realtà, Conte ha solo chiesto un rinvio ma non ha ritirato la partecipazione al concorso per il prestigioso incarico accademico.Continua a leggere

Conte non ha rinunciato alla cattedra di Roma. "Ho chiesto di rinviare l'esame di inglese" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fa sapere che non ha rinunciato all'idea di diventare professore di diritto privato all'università La Sapienza di Roma. Ha solo rinviato l'esame di inglese, che avrebbe dovuto sostenere oggi. Il premier, dunque, ha solo chiesto lo spostamento della prova per impegni istituzionali. Il test d'inglese lo dovrà sostenere più avanti, con gli altri due candidati in lizza per la cattedra: Giovanni Perlingeri ...

Giuseppe Conte : "Non siamo scriteriati. Mai pensato a uscita da euro e UE" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi è stato ospite al Forum Ambrosetti che va in scena come ogni anno a Cernobbio e che vede sempre la partecipazione di gran parte del governo in carica. Il Premier oggi ha cominciato il suo discorso parlando del fatto che il suo esecutivo non ha mai avuto intenzione di portare l'Italia fuori dall'euro e fuori dall'Unione europea. Ha anche raccontato degli aneddoti risalenti ai giorni in ...

Monti : “Pace fiscale invocata da Conte? Un condono. Governo cambiamento? Forse due esecutivi del non cambiamento” : “Pensavo che questo fosse il Governo del cambiamento, ma la cosa che meno si vede di meno per ora nell’attività dell’esecutivo è il cambiamento. Mi sembra che siamo ancora in una fase di apprendimento. Ma, ad ora, di cambiamento ne emerge poco, anche se nutro ancora speranze in questo Governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus, su La7, dall’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, che spiega: “Al contrario, c’è aria di grande ritorno a ...

"Non esiste un capitalismo di relazione". Boccia bacchetta Conte : "Non esiste un capitalismo di relazione, altrimenti non saremmo la seconda manifattura d'Europa". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel suo intervento al forum Ambrosetti di Cernobbio. Boccia ha replicato a quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che sempre a Cernobbio aveva invitato gli imprenditori a non dare la colpa della mancata crescita italiana solo alla burocrazia, alla tassazione.

