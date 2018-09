Conte non rinuncia al concorso alla Sapienza

Conte non RINUNCIA CATTEDRA UNIVERSITÀ/ Concorso Roma - “rinviato test inglese” : Giarrusso “io no responsabile” : CONTE non ha RINUNCIAto al Concorso in UNIVERSITÀ La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:45:00 GMT)

L'ex Iena Dino Giarrusso : "Caso Conte? Non sono io il responsabile dei concorsi". E riattacca il telefono : Il caso del concorso per la cattedra di Diritto Privato alla Sapienza a cui Giuseppe Conte non ha rinunciato rimbalza dalla stampa italiana fino al New York Times, ma Dino Giarrusso chiarisce che non è lui la persona a cui chiedere conto. L'ex Iena, esponente dei 5 Stelle, era stato indicato nei giorni scorsi dal sottosegretario all'Istruzione Lorenzo Fioramonti come responsabile del controllo sui concorsi universitari, con un annuncio ...

Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza - dice Politico : Secondo il sito di informazione Politico.eu, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza di Roma, come aveva detto che avrebbe fatto dopo che Politico stesso aveva dato la notizia di un suo The post Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso per un posto all’università La Sapienza, dice Politico appeared first on Il Post.

Giuseppe Conte non ha rinunciato al concorso a La Sapienza (ha solo chiesto di rimandare la prova) : Il Presidente del Consiglio aveva spiegato di voler "riconsiderare la domanda" per il concorso da professore a La Sapienza dopo lo scoop di Politico.eu e oggi non si è presentato alla prova d'inglese. In realtà, Conte ha solo chiesto un rinvio ma non ha ritirato la partecipazione al concorso per il prestigioso incarico accademico.Continua a leggere