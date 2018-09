Conte fa rinviare concorso Sapienza | poi rinuncia Video | “sensibilità personale | domanda

Conte non ha rinunciato alla cattedra di Roma. "Ho chiesto di rinviare l'esame di inglese" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fa sapere che non ha rinunciato all'idea di diventare professore di diritto privato all'università La Sapienza di Roma. Ha solo rinviato l'esame di inglese, che avrebbe dovuto sostenere oggi. Il premier, dunque, ha solo chiesto lo spostamento della prova per impegni istituzionali. Il test d'inglese lo dovrà sostenere più avanti, con gli altri due candidati in lizza per la cattedra: Giovanni Perlingeri ...