Conte e il concorso da prof | ' Rinuncio per sensibilità professionale'

Conte e il concorso da prof : “Rinuncio a cattedra per sensibilità personale”video : Il premier sulla cattedra per prof all’ateneo ropmano a Sapienza: «Nessun conflitto d’interessi, ma non voglio offuscare la mia carriera».

Conte : rinuncio concorso per sensibilità : 19.25 "Nessun conflitto di interessi. rinuncio esclusivamente per una personale sensibilità". Così il premier Conte sulla vicenda del concorso per la cattedra alla Sapienza di Roma. "Alcuni giornali riportano palesi falsità e sono fortemente denigratori", questo è "inaccettabile", afferma in una diretta Facebook. E precisa: "Non ho mai pensato di ricavare una poltrona a vita da questo incarico". "Si è detto che cercavo un dopo lavoro". ...

Conte non rinuncia a cattedra Sapienza : bufera su Giarrusso/ Concorso Università - esame rinviato : ira del Pd : Conte non ha rinunciato al Concorso in Università La Sapienza: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 18:52:00 GMT)

Concorso alla Sapienza - Conte non ha rinunciato. «Esame d'inglese solo rinviato» : Il premier e prof Giuseppe Conte considera un suo diritto trasferirsi, dopo l'aspettativa per il ruolo politico che sta ricoprendo, dall'università di Firenze a quella di Roma....