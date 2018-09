Conte ancora candidato alla Sapienza?

: LIVE da La Sapienza: il presidente del consiglio #Conte ancora in lizza per la cattedra, prova rimandata - London_Silvia : LIVE da La Sapienza: il presidente del consiglio #Conte ancora in lizza per la cattedra, prova rimandata - TeresaBellanova : Dopo Ilva faticano ancora a capire che è da impostori promettere ciò che non si può mantenere. #DiMaio e #Lezzi su… - AlessiaMorani : #Conte non ha rinunciato al concorso!! All’Università hanno solo posticipato l’esame di inglese! Ancora bugie dal P… -

Il presidente del Consiglio, Giuseppe, non avrebbe ritirato la sua candidatura per la cattedra di diritto privatodi Roma, nonostante la scorsa settimana avesse promesso di 'riconsiderare' se andare avanti oppure no dopo le accuse di conflitto d'interessi. Lo scrive Politico.eu spiegando cheavrebbe semplicemente rinviato la prova orale di inglese prevista per oggi presso l'ateneo romano.(Di lunedì 10 settembre 2018)